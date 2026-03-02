خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۰ شهید و ۵۷ زخمی در حمله موشکی به شهر سرابله در استان ایلام

کد خبر : 1757852
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار چرداول اعلام کرد که در حمله موشکی ساعتی پیش جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا به مناطق مسکونی شهر «سرابله» مرکز این شهرستان ۱۰ نفر شهید و ۵۷ نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، محمد گراوند روز دوشنبه اظهار کرد که این آمار بر اساس برآوردهای نخست است و شمار دقیق شهدا و زخمی‌ها هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد که با حضور نیروهای امدادی و مردمی در محل کار امدادرسانی و آواربرداری آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

فرماندار چرداول گفت که شمار زیادی از شهدا و زخمی‌های این حملات مردم غیرنظامی از جمله کسبه و شهروندان عادی هستند.

گراوند اضافه کرد: مکان مورد حمله در مرکز این شهر محلی بسیار شلوغ و پر ازدحام بود و احتمال می‌رود شمار شهدا و زخمی‌ها بیشتر شود که پس از آواربرداری آمار دقیق اعلام خواهد شد.

شهر ۳۰ هزار نفری سرابله مرکز شهرستان چرداول در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال ایلام قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل