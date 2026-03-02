۱۰ شهید و ۵۷ زخمی در حمله موشکی به شهر سرابله در استان ایلام

به گزارش ایلنا، محمد گراوند روز دوشنبه اظهار کرد که این آمار بر اساس برآوردهای نخست است و شمار دقیق شهدا و زخمی‌ها هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد که با حضور نیروهای امدادی و مردمی در محل کار امدادرسانی و آواربرداری آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

فرماندار چرداول گفت که شمار زیادی از شهدا و زخمی‌های این حملات مردم غیرنظامی از جمله کسبه و شهروندان عادی هستند.

گراوند اضافه کرد: مکان مورد حمله در مرکز این شهر محلی بسیار شلوغ و پر ازدحام بود و احتمال می‌رود شمار شهدا و زخمی‌ها بیشتر شود که پس از آواربرداری آمار دقیق اعلام خواهد شد.

شهر ۳۰ هزار نفری سرابله مرکز شهرستان چرداول در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال ایلام قرار دارد.