به گزارش ایلنا، غلامحسین مظفری در این پیام آورده است: دست جنایتکار دشمنان زبون و بدخواهان ملت ایران بار دیگر در اقدامی تروریستی عمود خیمه انقلاب اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد کشورمان را هدف قرار داد و آن قائد آزاده را به همراه یارانش به شهادت رساند و دل‌های مؤمنان را به عزای عظیم نشاند.

در این پیان عنوان شده است: شهید انقلاب، یار و همراه بنیانگذار کبیر انفلاب اسلامی در طول دهه‌ها ملجا و پناه مستضعفان عالم و خاری در چشم دشمنان قسم خورده انقلاب بودند و در همه این سال‌ها بر باورهای اسلامی خویش پای فشردند و سرانجام در ماه مبارک رمضان شربت شیرین شهادت را نوشیدند.

در بخش دیگری از پیام استاندار خراسان رضوی خطاب به مردم این استان و مسلمانان جهان به صراحت آمده است: بی‌شک رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با این جنایت بزرگ، کتاب خباثت و شرارت خود را در تاریخ کامل کردند و باید منتظر انتقام مردم ایران و همه شیعیان جهان باشد.

