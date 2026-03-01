پیام مشترک نماینده ولی‌فقیه و استاندار قم:

رهبر انقلاب در برابر مستکبران جهان مقتدرانه ایستادگی می‌کرد

آیت‌الله سید محمد سعیدی نماینده ولی‌فقیه در استان و اکبر بهنام‌جو استاندار قم در پیامی مشترک، شهادت سرافرازانه رهبر انقلاب، مرجع و رهبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت امام خامنه‌ای (قدس‌سره) را به امت اسلام، ملت غیرتمند ایران و مردم شریف استان قم تسلیت گفتند.

به گزارش ایلنا، در پیام صادر شده از سوی آیت‌الله سعیدی و اکبر بهنام‌جو عنوان شده است: شهادت عزتمندانه پیشوای امت اسلام، رهبر فرزانه و عزیز ایران اسلامی و نائب بر حق امام زمان (عج) حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) در ماه میهمانی خدا را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، امت اسلام، مراجع عظام تقلید، علما و حوزه‌های علمیه، ملت رشید و غیرتمند ایران و به ویژه مردم شریف استان قم، تسلیت عرض می‌نماییم.

در بخش دیگری از پیام نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار قم به دلیل شهادت رهبر انقلاب آمده است: بدون شک شهادت مظلومانه و سرافرازانه امام خامنه‌ای (ره) که همانند مقتدا و مولای خویش امام علی‌بن‌ابیطالب (ع) در ماه مبارک رمضان رخ داد، باعث خشم مقدس و نیز انسجام و همدلی بیشتر امت اسلام و ملت غیرتمند ایران خواهد شد. خشم مقدسی که قطعاً باعث شکست آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونیستی خواهد شد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: رهبر انقلاب در طول 37 سال رهبری حکیمانه و مدبرانه، باعث عزت و سربلندی مردم غیرتمند ایران و قوت قلب مظلومان و مستضعفان جهان بود. در جهان معاصر که بیشتر رهبران آن، در برابر مستکبران و زورگویان، بی اراده و ذلیل بودند، ایشان با تدبیر در امور و با شجاعت در برابر مستکبران جهان و در راه جهاد فی‌سبیل‌الله، مقتدرانه ایستادگی می‌کرد و عزت دنیا را برای شیعیان و امت اسلام باعث شدند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار قم در بخش دیگری از این پیام که در پی شهادت رهبر انقلاب صادر شده است، عنوان کرده‌اند: بدون شک شهادت در راه خدا و در راه اسلام، مزد سالیان سال زحمات خالصانه و ارزشمند حضرت آیت‌اله العظمی امام خامنه‌ای (ره) بود، اما قطعا این شهادت، باعث متوقف شدن مسیر نورانی مشخص شده توسط ایشان نخواهد بود و ملت ایران اسلامی را در استمرار راه نورانی ایشان مصمم‌تر از گذشته خواهد کرد.

همچنین در بخش دیگری از این پیام مقامات استان قم آمده است: آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونیستی بدانند که ترور رهبر بزرگ ایران اسلامی و امت اسلام، که یک اقدام مجرمانه و نقض آشکار موازین دینی، اخلاقی، حقوقی و عرفی می‌باشد، باعث خواهد شد که ملت سرافراز ایران، با پیشتیبانی بیشتر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در راه انتقام و مجازات سخت و پشیمان کننده از قاتلان امام امت، قدم بردارند.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل