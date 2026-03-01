به گزارش ایلنا، در پیام صادر شده از سوی آیت‌الله سعیدی و اکبر بهنام‌جو عنوان شده است: شهادت عزتمندانه پیشوای امت اسلام، رهبر فرزانه و عزیز ایران اسلامی و نائب بر حق امام زمان (عج) حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) در ماه میهمانی خدا را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، امت اسلام، مراجع عظام تقلید، علما و حوزه‌های علمیه، ملت رشید و غیرتمند ایران و به ویژه مردم شریف استان قم، تسلیت عرض می‌نماییم.

در بخش دیگری از پیام نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار قم به دلیل شهادت رهبر انقلاب آمده است: بدون شک شهادت مظلومانه و سرافرازانه امام خامنه‌ای (ره) که همانند مقتدا و مولای خویش امام علی‌بن‌ابیطالب (ع) در ماه مبارک رمضان رخ داد، باعث خشم مقدس و نیز انسجام و همدلی بیشتر امت اسلام و ملت غیرتمند ایران خواهد شد. خشم مقدسی که قطعاً باعث شکست آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونیستی خواهد شد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: رهبر انقلاب در طول 37 سال رهبری حکیمانه و مدبرانه، باعث عزت و سربلندی مردم غیرتمند ایران و قوت قلب مظلومان و مستضعفان جهان بود. در جهان معاصر که بیشتر رهبران آن، در برابر مستکبران و زورگویان، بی اراده و ذلیل بودند، ایشان با تدبیر در امور و با شجاعت در برابر مستکبران جهان و در راه جهاد فی‌سبیل‌الله، مقتدرانه ایستادگی می‌کرد و عزت دنیا را برای شیعیان و امت اسلام باعث شدند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار قم در بخش دیگری از این پیام که در پی شهادت رهبر انقلاب صادر شده است، عنوان کرده‌اند: بدون شک شهادت در راه خدا و در راه اسلام، مزد سالیان سال زحمات خالصانه و ارزشمند حضرت آیت‌اله العظمی امام خامنه‌ای (ره) بود، اما قطعا این شهادت، باعث متوقف شدن مسیر نورانی مشخص شده توسط ایشان نخواهد بود و ملت ایران اسلامی را در استمرار راه نورانی ایشان مصمم‌تر از گذشته خواهد کرد.

همچنین در بخش دیگری از این پیام مقامات استان قم آمده است: آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونیستی بدانند که ترور رهبر بزرگ ایران اسلامی و امت اسلام، که یک اقدام مجرمانه و نقض آشکار موازین دینی، اخلاقی، حقوقی و عرفی می‌باشد، باعث خواهد شد که ملت سرافراز ایران، با پیشتیبانی بیشتر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در راه انتقام و مجازات سخت و پشیمان کننده از قاتلان امام امت، قدم بردارند.

