به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

شهادت و عروج ملکوتی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای قدس‌الله نفسه‌الزکیه را به ساحت مقدس حضرت بقیه‌الله الأعظم روحی فداه و تمام مسلمین و آزادی خواهان جهان به ویژه مردم گرانقدر ایران و مردم مقاوم استان ولایتمدار بوشهر تسلیت عرض می‌نمایم.

بی تردید آن شخصیت والا و ارزشمند در تاریخ اسلام بعد از غیبت و همچنین ایران عزیز دارای جایگاه و مقامی بس ارجمند و کم‌نظیر می‌باشد.

بزرگ عالمی از خاندان پیامبر گرامی اسلام صل‌الله علیه و اله و سلم و از نسل خون و قیام حضرت اباعبدالله الحسین سیدالشهدا علیه‌السلام و ایمان بالا، تقوای کامل، بصیرت عمیق، مدیریت کارآمد، زهد و پارسایی، اخلاق عالیه، جامعیت در امور و دلدادگی تمام به اسلام و ایران از ویژگی‌های آن رهبر عظیم‌الشان بود. سفارش اکید آن حضرت، مردم داری مسئولان و حفظ انقلاب توسط عموم مردم بود.

این حملات جنایت بار توسط آمریکای جهان‌خوار و رژیم منحوس صهیونیستی نشان از خوی حیوانی و ددمنشی آن جنایت کاران حرفه‌ای جهان دارد و بی‌خاصیتی مراکز حقوق بشر مانند سازمان ملل و شورای امنیت را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

بی‌گمان این جنایت بی‌پاسخ نخواهد ماند و خداوند متعال عذاب الهی بر عاملان حیوان صفت آن نازل خواهد کرد و مردم انقلابی ایران و جهان به یاری حضرت بقیه‌الله الأعظم روحی فداه انتقام این جنایت را که در ماه مبارک رمضان، ماه خدا انجامید خواهند گرفت.

بار دیگر این شهادت آسمانی که آرزوی آن رهبر عظیم‌الشان بود و جمعی از یاران انقلاب تسلیت عرض کرده و همه مردم را به حضور در صحنه و هوشیاری انقلابی دعوت می‌نمایم.

