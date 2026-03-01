افزایش شهدای حمله موشکی آمریکا و اسرائیل به لامرد به ۱۹ نفر
فرماندار لامرد از افزایش شمار شهدای حمله موشکی عصر شنبه رژیم صهیونیستی و آمریکا به این شهرستان به ۱۹ نفر خبر داد و گفت: از مجموع ۱۰۰ مجروح این حادثه، تعدادی پس از بهبودی نسبی از بیمارستان مرخص شدهاند و روند درمان مابقی مجروحان با اولویت کامل ادامه دارد.
وی با اشاره به جزئیات این حادثه تلخ اظهارکرد: در این حملات که چهار نقطه از شهرستان شامل یک سالن ورزشی، ۲ نقطه مسکونی و یک سالن در مجاورت مدرسه را هدف قرار داد، تعداد شهدای ما به ۱۹ نفر افزایش یافت.
فرماندار لامرد تصریح کرد: از ۱۰۰ مجروح این حادثه، تعدادی از بیمارستان مرخص شدهاند و رسیدگی به سایر مجروحان با جدیت ادامه دارد.
علیزاده با قدردانی از تلاش شبانهروزی کادر درمان و امدادگران، تاکید کرد که تمام امکانات برای بهبودی مجروحان و کاهش آلام خانوادههای داغدار به کار گرفته شده است.