حرکت حماسی و خودجوش مردم سوگوار تبریز به سمت مصلی امام خمینی(ره)
مردم سوگوار تبریز در پی خبر شهادت رهبر معظم انقلاب از در حرکتی حماسی و خودجوش در حال حرکت به سمت مصلی امام خمینی(ره) و تجمع در آن محل هستند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در پی شهادت سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی، شهید آیتالله خامنهای، رهبر فقید، مردم ولایتمدار تبریز با حضور در مساجد و حرکت بهسوی مصلای حضرت امام خمینی(ره)، صبح امروز میزبان آیین سوگ حماسی و فریاد انتقامخواهی هستند.
در جمع این مردم عزادار اقشار مختلفی از کودک، نوجوان، جوان و پیر به چشم می خورد.