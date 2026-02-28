خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسامی ١٨ شهید حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهر لامرد فارس منتشر شد

کد خبر : 1757157
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی شهدای حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهر لامرد فارس منتشر شد، در بین این اسامی نیز تعدادی کودک وجود دارد.

به گزارش دریافتی خبرنگار ایلنا از بنیاد شهید و امور ایثارگران لامرد، این اسامی در ادامه اعلام می‌شود:

۱- زهرا غلامی

۲- الهام زائری

۳- رباب دهدشتی

۴- سیاوش شهبازی

۵- ایلیا حاتمی

۶- جعفر حاتمی

۷- عابدین غریب دوست

۸- ابراهیم حسینی

۹- محمد نجفی

۱۰- رحمان منصوری

۱۱- سید اصغر موسوی

۱۲- سکینه شعبانی

۱۳- زهرا اسدی نژاد

۱۴- علیرضا عباسی

۱۵- هلما احمدی زاده

۱۶- معصومه منفرد

۱۷- ابوذر امیری

۱۸- فرهاد نجفی

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل