اسامی ١٨ شهید حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهر لامرد فارس منتشر شد
کد خبر : 1757157
اسامی شهدای حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهر لامرد فارس منتشر شد، در بین این اسامی نیز تعدادی کودک وجود دارد.
به گزارش دریافتی خبرنگار ایلنا از بنیاد شهید و امور ایثارگران لامرد، این اسامی در ادامه اعلام میشود:
۱- زهرا غلامی
۲- الهام زائری
۳- رباب دهدشتی
۴- سیاوش شهبازی
۵- ایلیا حاتمی
۶- جعفر حاتمی
۷- عابدین غریب دوست
۸- ابراهیم حسینی
۹- محمد نجفی
۱۰- رحمان منصوری
۱۱- سید اصغر موسوی
۱۲- سکینه شعبانی
۱۳- زهرا اسدی نژاد
۱۴- علیرضا عباسی
۱۵- هلما احمدی زاده
۱۶- معصومه منفرد
۱۷- ابوذر امیری
۱۸- فرهاد نجفی