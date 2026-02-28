English العربیه
نماینده مردم لامرد و مهر خبر داد:

مقاصد حمله رژیم کودک کش آمریکا و اسرائیل به لامرد، کاملا غیرنظامی و مناطق مسکونی بود

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن حمله رژیم کودک کش آمریکا و اسرائیل، گفت: مقاصد حمله رژیم کودک کش آمریکا و اسرائیل به لامرد، کاملا غیرنظامی و مناطق مسکونی بود و مجروحان در بیمارستان لامرد تحت درمان هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سیدموسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی از حمله مشترک رژیم‌های کودک‌کش آمریکا و اسرائیل به مرکز شهر لامرد خبر داد و گفت: عصر امروز در پی تجاوز رژیم‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل، چند نقطه مسکونی در مرکز شهر لامرد که تماماً غیرنظامی بودند، ازجمله یک سالن ورزشی مورد تهاجم قرار گرفتند.

موسوی با بیان اینکه این حملات در مناطق شهری، مسکونی و غیرنظامی رخ داده است و دختران و کودکانی در هنگام تهاجم مشغول ورزش و بازی در محدوده سالن ورزشی شهید نعیمی این شهر بودند، افزود:  حدود 18 نفر به شهادت رسیدند و بر تعداد شهدا به احتمال زیاد به دلیل جراحات وارده به هموطنان، افزوده خواهد شد و متأسفانه حدود بیش از ٨٠ نفر از مردم ازجمله فرزندان و نوجوانان و کودکان بی‌گناه در این جنایت، مجروح شدند که هم اکنون در بیمارستان لامرد تحت درمان هستند. 

عضو کمیسیون انرژی در مجالس نهم، یازدهم و دوازدهم با اشاره به توهم برخی افراد ضدانقلاب که تصور می‌کردند آمریکا تنها به مراکز نظامی و مقامات ارشد نظام در پایتخت حمله خواهد کرد، یادآور شد: ترامپ پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که در جنگ به مردم عادی ایران آسیب خواهد زد و حملات صبح و عصر امروز به دو شهرستان دورافتاده در میناب و لامرد که هیچ پایگاه نظامی هم در این مناطق وجود نداشته و شهادت بیش از یکصد کودک مظلوم سند جنایت آشکار سفاکان صهیونیستی و آمریکایی و موجب خجالت افرادی است که از ترامپ تمنای حمله به وطن خود را داشتند.

نماینده مردم لامرد و مهر در پایان ضمن تبریک و تسلیت به خانواده معظم این شهدا، با تأکید بر آنکه ملت شریف و همیشه در صحنه ایران اسلامی به خصوص مردم شهید‌پرور شهرستان‌های لامرد و مهر گوش به فرمان رهبری معظم انقلاب اسلامی هستند و نیروهای مسلح ایران پاسخ سخت و تمام‌کننده به این تهاجم‌ها خواهند داد و به یقین انتقام خون به‌ناحق ریخته این مردم بی‌گناه و کودکان معصوم را از ترامپ قمارباز و نتانیاهو بعنوان جانیان این جنایت خواهد گرفت.

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
