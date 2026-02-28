فرماندار شیراز شایعات را تکذیب کرد؛

هیچ‌گونه وقفه‌ای در تامین نان نخواهیم داشت/ شهروندان به نانوایی‌ها هجوم نیاورند

هیچ‌گونه وقفه‌ای در تامین نان نخواهیم داشت/ شهروندان به نانوایی‌ها هجوم نیاورند
فرماندار شیراز ضمن تکذیب هرگونه شایعه مبنی بر کمبود آرد در سطح شهر، از شهروندان خواست به نانوایی‌ها هجوم نیاورند.

به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی شامگاه امروز شنبه با تاکید بر تامین کامل و کافی سهمیه آرد برای تمامی نانوایی‌های سطح شهر، تصریح کرد: هیچ‌گونه وقفه‌ای در تامین نان نخواهیم داشت و نانوایی‌ها همچنان فعال هستند.

رئیس شورای تامین شهرستان شیراز همچنین اعلام کرد: به منظور پاسخگویی به تقاضای فعلی و مدیریت بهتر صف‌ها، ساعات کاری نانوایی‌ها در شیراز افزایش خواهد یافت.

کراماتی از مردم خواست با حفظ آرامش، از انباشت نان خودداری کرده و اجازه دهند جریان عرضه به صورت منظم ادامه یابد.

اخبار مرتبط
