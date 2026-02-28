به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی شامگاه امروز شنبه با تاکید بر تامین کامل و کافی سهمیه آرد برای تمامی نانوایی‌های سطح شهر، تصریح کرد: هیچ‌گونه وقفه‌ای در تامین نان نخواهیم داشت و نانوایی‌ها همچنان فعال هستند.

رئیس شورای تامین شهرستان شیراز همچنین اعلام کرد: به منظور پاسخگویی به تقاضای فعلی و مدیریت بهتر صف‌ها، ساعات کاری نانوایی‌ها در شیراز افزایش خواهد یافت.

کراماتی از مردم خواست با حفظ آرامش، از انباشت نان خودداری کرده و اجازه دهند جریان عرضه به صورت منظم ادامه یابد.

