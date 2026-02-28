مترو تبریز رایگان شد/ آمادگی شهرداری برای اسکان اضطراری
شهردار تبریز با اعلام اینکه خدماترسانی متروی تبریز تا روز پنجشنبه رایگان خواهد بود از آمادگی سالنهای ورزشی شهر و ایستگاههای مترو برای مواقع بحرانی و اسکان اضطراری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، یعقوب هوشیار روز شنبه در جلسه مدیران شهرداری ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت نیروهای مسلح و همچنین دانشآموزان مدرسه دخترانه میناب و همچنین محکومیت تجاوز صهیونیستی_ آمریکایی به خاک ایران عزیز و نقض آشکار قوانین و مقررات بینالمللی اظهار کرد: مجموعه شهرداری همچون گذشته به صورت شبانهرروی در تمامی حوزه ها به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد.
وی اعلام کرد: مترو و اتوبوسرانی بدون وقفه ارائه خدمات خواهند کرد و پروژههای عمرانی نیز جز در مواقع ضرورت فعال خواهند بود.
وی تاکید کرد: هرگونه کمبودهای آتشنشانی باید رفع شده و سرویسهای بهداشتی شهر نیز بازبینی و فعال شوند.
شهردار تبریز همچنین از مجموعه مدیران و پرسنل شهرداری تبریز خواست از بازنشر هرگونه شایعه و اخبار غیرموثق خودداری کنند.