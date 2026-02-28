مترو تبریز رایگان شد/ آمادگی شهرداری برای اسکان اضطراری

شهردار تبریز با اعلام اینکه خدمات‌رسانی متروی تبریز تا روز پنج‌شنبه رایگان خواهد بود از آمادگی سالن‌های ورزشی شهر و ایستگاه‌های مترو برای مواقع بحرانی و اسکان اضطراری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، یعقوب هوشیار روز شنبه در جلسه مدیران شهرداری ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت نیروهای مسلح و همچنین دانش‌آموزان مدرسه دخترانه میناب و همچنین محکومیت تجاوز صهیونیستی_ آمریکایی به خاک ایران عزیز و نقض آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی اظهار کرد: مجموعه شهرداری همچون گذشته به صورت شبانه‌رروی در تمامی حوزه ها به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد.

وی اعلام کرد: مترو و اتوبوسرانی بدون وقفه ارائه خدمات خواهند کرد و پروژه‌های عمرانی نیز جز در مواقع ضرورت فعال خواهند بود.

وی تاکید کرد: هرگونه کمبودهای آتش‌نشانی باید رفع شده و سرویس‌های بهداشتی شهر نیز بازبینی و فعال شوند.

شهردار تبریز همچنین از مجموعه مدیران و پرسنل شهرداری تبریز خواست از بازنشر هرگونه شایعه و اخبار غیرموثق خودداری کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
