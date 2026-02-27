رئیس اورژانس استان خبر داد:

مونوکسیدکربن حادثه آفرید؛ مسمومیت 3 نفر به دلیل گازگرفتگی در شهر یزد

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد به وقوع حادثه گازگرفتگی در این استان اشاره کرده و گفت: استنشاق گاز مونوکسیدکربن 3 نفر از اهالی شهر یزد را دچار مسمومیت کرده و در نهایت راهی بیمارستان کرد.

به گزارش ایلنا، جواد سهیلی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: ظرف روز جاری تماسی مبنی بر مسمومیت 3 نفر با گاز مونوکسیدکربن در میدان سلطان‌پناه شهر یزد به مرکز ارتباطات اورژانس 115 اعلام شده و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه گازگرفتگی اعزام شد.

وی به اقدامات درمانی انجام شده از سوی کارشناسان و نیروهای عملیاتی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان یزد در این حادثه گازگرفتگی اشاره کرده و ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

