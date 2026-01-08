خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

نیاز 30 تا 40 هزار میلیارد ریالی برای احیای آب‌بندان‌های استان مازندران

سطح آب‌بندان‌های استان ۹۰۰۰ هکتار برآورد می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک به وضعیت آب‌بندان‌های استان مازندران اشاره کرده و گفت: سطح آب‌بندان‌های این استان حدود 9000 هکتار برآورد می‌شود که با اجرای عملیات لایروبی و افزایش حجم مخازن، می‌توان ظرفیت ذخیره آب را به شکل محسوسی افزایش داد.

به گزارش ایلنا، صفدر نیازی در حاشیه نشست تخصصی «مازندران در مسیر توسعه» که در شهرستان ساری برگزار شد و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های این استان، افزود: لایروبی و بهسازی آب‌بندان‌های مازندران نیازمند اعتباری در حدود 30 تا 40 هزار میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: محدود شدن منابع آبی به خصوص در بخش کشاورزی، ضرورت حرکت به سمت مدیریت هدفمند مصرف آب و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود آب را دوچندان کرده است. بر این اساس استفاده از ظرفیت آب‌بندان‌ها در راستای ذخیره منابع آبی بسیار ضرورت دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک اظهار داشت: شرایط اقلیمی مناسب و میزان بارندگی قابل قبول، از مزیت‌های مهم این استان مازندران به شمار می‌رود و آب‌بندان‌ها به عنوان زیرساخت‌هایی بومی و دیرینه، نقش مؤثری در ذخیره و تنظیم منابع آب ایفا می‌کنند.

نیازی به تدوین یک طرح جدید در حوزه آب و خاک اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: این طرح با همکاری و حمایت استانداری مازندران اجرایی می‌شود. هدف از اجرای این طرح ارتقاء بهره‌وری، پایداری منابع آبی و تقویت بخش کشاورزی استان مازندران است.

