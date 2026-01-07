خبرگزاری کار ایران
رئیس مجمع نمایندگان استان مطرح کرد؛

اعتراض سازنده فرصت اصلاح است، نه ابزار ناامنی

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با تأکید بر اهمیت شنیدن صدای مردم و احترام به حقوق شهروندی تصریح کرد: اعتراض، حق مسلم شهروندان برای بیان مطالبات و انتقادات است و اعتراضات سازنده می‌تواند فرصتی ارزشمند برای اصلاح رویه‌ها و رفع کاستی‌ها باشد.

به گزارش ایلنا،​ غلامرضا توکل شوریجه با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، اظهار داشت: مجلس با درک عمیق از دغدغه‌های مردم، تمام توان خود را برای یافتن راهکارهای عملی و مؤثر به‌کار گرفته و بر این باور است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، بهره‌گیری از دانش نخبگان و مشارکت فعال مردم، می‌توان موانع پیش‌روی توسعه اقتصادی را برطرف کرد و زمینه بهبود معیشت خانوارها را فراهم ساخت.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی و تصویب طرح‌های متعدد در حوزه حمایت از تولید داخلی، تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش وابستگی به نفت و تقویت صادرات غیرنفتی، افزود: مجلس مصمم است با ایجاد محیطی اقتصادی شفاف، رقابتی و پایدار، بستر شکوفایی استعدادها و نوآوری‌ها را فراهم کرده و به جوانان اطمینان دهد که می‌توانند با تکیه بر توانمندی‌های خود، آینده‌ای روشن برای کشور بسازند.

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تبیین راهبردهای مجلس برای تحقق «ایران قوی» تأکید کرد: با همدلی، مشارکت مردم و الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، می‌توان از گردنه‌های سخت اقتصادی عبور کرد و آینده‌ای روشن برای کشور رقم زد.

 وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، «اعتراض» را حق قانونی مردم و «اغتشاش» را تهدیدی برای امنیت ملی دانست و گفت: تفکیک روشن این دو مقوله، ضرورتی اساسی برای حفظ آرامش اجتماعی و صیانت از منافع ملی است.

توکل شوریجه در عین حال خاطرنشان کرد: اعتراض با اغتشاش تفاوت ماهوی دارد و اغتشاش نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه با ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی، زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم می‌سازد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس از اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان، خواست با هوشیاری، صف خود را از اغتشاشگران و فرصت‌طلبان جدا کرده و با حفظ آرامش و متانت، در مسیر اصلاح و پیشرفت کشور گام بردارند.

وی همچنین با تأکید بر نقش مهم رسانه‌ها در امیدآفرینی و روشنگری افکار عمومی، گفت: رسانه‌ها با انتشار اخبار دقیق، تحلیل‌های کارشناسانه و انعکاس دستاوردها و پیشرفت‌های کشور، می‌توانند نقش مؤثری در تقویت روحیه امید و خودباوری در جامعه ایفا کنند.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در پایان تأکید کرد: ایران اسلامی با برخورداری از ظرفیت‌های عظیم انسانی و طبیعی، توان عبور از همه چالش‌ها و دستیابی به قله‌های پیشرفت و تعالی را دارد و تحقق این هدف، مستلزم امید، تلاش و مشارکت آگاهانه مردم است.

انتهای پیام/
