معاون راهداری استان قزوین خبر داد؛
اسکان موقت 150 نفر در راهدارخانههای قزوین طی بارشهای اخیر
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین از اسکان موقت 150 نفر در راهدارخانههای استان در جریان بارشهای اخیر خبر داد و گفت: با فعالیت شبانهروزی راهداران، خدماترسانی لازم به مسافران و درراهماندگان انجام شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، فتاح آسیابی در این رابطه گفت: طی بارش در روزهای اخیر، راهداران و راهدارخانههای استان قزوین بهصورت شبانهروزی فعال بوده و اقدامات لازم برای برفروبی، نمکپاشی و ایمنسازی محورهای مواصلاتی بهویژه در مناطق کوهستانی انجام شده است.
وی افزود: در مجموع 150 نفر از درراهماندگان و مسافران در راهدارخانههای استان قزوین اسکان موقت داشتند که این اقدام با هدف حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی صورت گرفت.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین با اشاره به آمادگی کامل مجموعه راهداری تصریح کرد: در حال حاضر 33 راهدارخانه فعال، 530 راهدار، 35 تیم راهداری و 300 دستگاه ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین در سطح محورهای استان در حالت آمادهباش قرار دارند.
آسیابی در پایان خاطرنشان کرد: راهداران استان قزوین با حضور مستمر در محورهای برفگیر و حساس، تلاش میکنند ضمن حفظ بازبودن راهها، شرایط تردد ایمن و روان را برای کاربران جادهای فراهم کنند.