خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سانحه رانندگی در جاده زاهدان - نهبندان ۴ کشته برجا گذاشت

سانحه رانندگی در جاده زاهدان - نهبندان ۴ کشته برجا گذاشت
کد خبر : 1737443
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه تریلی در جاده زاهدان به نهبندان به جان باختن چهار نفر و مصدومیت ۲ نفر منجر شد.

به گزارش ایلنا، جعفر بارانی‌پور روز یکشنبه افزود: این حادثه ساعت ۹:۳۶ امروز در محدوده روستای «سفیدابه» از توابع شهرستان نیمروز رخ داد و نخستین آمبولانس اورژانس کمتر از ۱۰ دقیقه به محل رسید.

وی ادامه داد: بررسی‌های کارشناسان اورژانس نشان داد که بر اثر شدت برخورد، چهار نفر از سرنشینان خودروی سواری پراید که اعضای یک خانواده بودند در دم جان باختند.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زابل اظهار کرد: یک نفر از سرنشینان خودروی سواری که دچار مصدومیت شده بود پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان «شهید آتش‌دست» نهبندان منتقل شد.

بارانی‌پور افزود: راننده خودروی تریلی نیز در این حادثه دچار مصدومیت سطحی شد و خدمات درمانی اولیه را در محل حادثه دریافت کرد.

وی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به‌ویژه در جاده‌های پرتردد و نقاط حادثه‌خیز استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد و از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از عجله و بی‌احتیاطی از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی