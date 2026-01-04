سانحه رانندگی در جاده زاهدان - نهبندان ۴ کشته برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، جعفر بارانی‌پور روز یکشنبه افزود: این حادثه ساعت ۹:۳۶ امروز در محدوده روستای «سفیدابه» از توابع شهرستان نیمروز رخ داد و نخستین آمبولانس اورژانس کمتر از ۱۰ دقیقه به محل رسید.

وی ادامه داد: بررسی‌های کارشناسان اورژانس نشان داد که بر اثر شدت برخورد، چهار نفر از سرنشینان خودروی سواری پراید که اعضای یک خانواده بودند در دم جان باختند.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زابل اظهار کرد: یک نفر از سرنشینان خودروی سواری که دچار مصدومیت شده بود پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان «شهید آتش‌دست» نهبندان منتقل شد.

بارانی‌پور افزود: راننده خودروی تریلی نیز در این حادثه دچار مصدومیت سطحی شد و خدمات درمانی اولیه را در محل حادثه دریافت کرد.

وی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به‌ویژه در جاده‌های پرتردد و نقاط حادثه‌خیز استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد و از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از عجله و بی‌احتیاطی از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

انتهای پیام/