400 واحد تولیدی قابل احیا در همدان منتظر تسهیلات بانکی هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، رضا بهراملو پیش از ظهر امروز در نشست با تولیدکنندگان و تشکل‌های اقتصادی استان همدان در سالن شهدا با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی به تشریح آخرین آمارها و عملکردهای بخش کشاورزی استان پرداخت و نسبت به تبعات توقف پروژه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی و تسهیلات هشدار داد.

وی با تأکید بر نقش آمار دقیق در برنامه‌ریزی‌های کلان اظهار کرد: همدان نخستین استانی است که فرآیند رفع تداخلات اراضی را به‌صورت کامل به انجام رسانده و این اقدام منجر به افزایش حدود ۱۵۰ هزار هکتار به اراضی زراعی استان شد؛ به‌گونه‌ای که همدان تنها استانی است که میزان اراضی زراعی آن بالاتر از اراضی منابع طبیعی ثبت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به آخرین سرشماری انجام‌شده در این بخش گفت: بر اساس آمار دقیق، استان همدان دارای ۲ هزار و ۲۰۰ واحد فعال در حوزه‌های دام، طیور، صنایع تبدیلی، باغبانی و زراعت است، اما چالش اصلی در واحدهای نیمه‌تمام و راکد متمرکز شده است.

وی ادامه داد: ۸۰۰ واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۷۰ درصد، به دلیل موانع مالی از چرخه تولید خارج شده‌اند و همچنین ۵۰۰ واحد تولیدی شناسایی شده که میلیاردها تومان سرمایه در آن‌ها راکد مانده است.

بهراملو با اعلام برنامه مشخص برای ساماندهی این واحدها تصریح کرد: از مجموع ۵۰۰ واحد راکد، ۴۰۰ واحد کاملاً قابل احیا هستند که به دلیل نبود تسهیلات و برخی مشکلات فنی متوقف شده‌اند و در مقابل، متعهد شده‌ایم مجوز ۱۰۰ واحد غیرقابل احیا با مسئولیت استان ابطال شود تا زمین آن‌ها آزادسازی شود.

وی در ادامه به اجرای الگوی کشت اشاره کرد و گفت: الگوی کشت به‌ صورت ماتریسی در مناطق مستعدی مانند قهاوند و فامنین تدوین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان تاکید کرد: تجربه نشان داده رویکردهای دستوری در گذشته نتیجه‌بخش نبوده و اجرای موفق این طرح نیازمند مشارکت هماهنگ بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی است که مهم‌ترین مانع در این مسیر، عدم تخصیص اعتبارات لازم برای عملیاتی‌سازی آن است.

وی بحران تسهیلات را به‌ ویژه در بخش گلخانه‌ها جدی دانست و افزود: پرونده‌های متعددی برای واحدهای گلخانه‌ای آماده به کار تشکیل شده، اما سرمایه‌ای بالغ بر ۹.۵ همت در این بخش، همچنان در انتظار دریافت تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی نهایی است.

بهراملو با اشاره به برنامه مولدسازی در چهار حوزه روستایی شامل دامداری، صنایع کوچک، گلخانه‌های کوچک و روستا بازار گفت: بیش از یک‌هزار واحد روستایی در این حوزه‌ها نیازمند دریافت تسهیلات اولیه هستند.

وی تأکید کرد: در حوزه آمار و برنامه‌ریزی در وضعیت مطلوبی قرار داریم، اما اگر حمایت لازم در قالب تسهیلات بانکی به‌ موقع انجام نشود، ادامه فعالیت‌ها با شیب مورد انتظار امکان‌پذیر نخواهد بود و پرونده‌ها در بانک‌ها بایگانی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان در پایان گفت: همچنین با توجه به وابستگی تولید استان به منابع آبی، مدیریت دقیق تخصیص ۵۱ میلیارد متر مکعب آب از سوی وزارت نیرو ضروری است.

