رئیس اورژانس استان خبر داد:
تلاشی 10 ساعته را رقم خورد / نجات مصدومان حادثه سقوط از ارتفاعات کهگیلویه و بویراحمد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 2 نفر مصدوم حادثه سقوط از ارتفاع پس از 10 ساعت تلاش در ارتفاعات تنگ ماغر از توابع شهرستان بهمئی تحت امداد و نجات قرار گرفته و سپس به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد به تشریح جزئیات حادثه پرداخته و افزود: عصر روز جمعه 12 دی ماه، گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع در حین کوهنوردی در محدوده تنگ سولک ماغر به مرکز ارتباطات اورژانس استان اعلام شد. بلافاصله پس از دریافت این گزارش مأموران اورژانس منطقه ماغر به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه یک مرد و یک زن مصدوم شدند. به علت سختگذر بودن مسیر، امکان دسترسی زمینی اورژانس به محل حادثه وجود نداشت. با توجه به شرایط محل حادثه، بالگرد اورژانس از شهرستان بهبهان برای امدادرسانی هوایی هماهنگ شد، اما به علت نبود محل مناسب برای فرود، بالگرد ناچار به بازگشت شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد به اقدامات امدادی انجام شده بر روی حادثهدیدگان اشاره کرده و اظهار داشت: پس از ساعتها تلاش مستمر با همکاری نیروهای جمعیت هلالاحمر، مصدومان حادثه به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
غفارفرد تصریح کرد: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامهای اولیه درمانی، مصدومان توسط مأموران اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. هر 2 مصدوم حادثه هنگام تحویل به بیمارستان هوشیار بودند به طوریکه مصدوم مرد در وضعیت پایدار قرار داشت و مصدوم خانم نیز دچار وضعیت تروما از ناحیه سر و لگن شده است.