اصناف آذربایجان غربی زیر فشار نوسانات ارزی و توزیع ناعادلانه کالا هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد صادق اکبری رئیس اتاق اصناف آذربایجان غربی، در نشست بازاریان و اصناف با استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: فعالیت بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی در استان نشان می‌دهد که اصناف فقط به فروشگاه‌های زنجیره‌ای خلاصه نمی‌شوند و نقش گسترده‌ای در تأمین نیازهای مردم دارند.

وی با اشاره به نقش مؤثر اصناف در شرایط بحرانی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، اصناف استان به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار تلاش کردند و اجازه بروز بحران در بازار داده نشد.

دسترسی عادلانه به کالاهای اساسی حق خواربارفروشان است

در ادامه این نشست، معصومی، رئیس اتحادیه خواربارفروشان ارومیه، خواربارفروشان را از پایه‌های اصلی تأمین کالاهای اساسی دانست و گفت: امروز وضعیت این صنف نابسامان و نگران‌کننده است.

وی افزایش بی‌رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تمرکز توزیع کالاهای اساسی در این فروشگاه‌ها را از مهم‌ترین مشکلات خواربارفروشان عنوان کرد و افزود: در مقاطعی که برخی کالاها در بازار با کمبود مواجه هستند، این کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است، در حالی که خواربارفروشان به آن‌ها دسترسی ندارند که این وضعیت منصفانه نیست.

معصومی همچنین به ممنوعیت فروش برخی کالاهای خاص در خواربارفروشی‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی، این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.

وقتی قیمت‌ها ساعتی تغییر می‌کند،فروش با نرخ مصوب ممکن نیست

در ادامه، عمران‌زاده از بنکداران بازار ارومیه با اشاره به مشکلات این صنف اظهار کرد: طی نزدیک به پنج ماه گذشته، سرمایه بنکداران به حدود نصف کاهش یافته و نوسانات ارزی قدرت خرید فعالان این حوزه را به‌شدت پایین آورده است.

وی افزود: قیمت کالاها به‌صورت روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌کند و این شرایط امکان فروش کالا با قیمت‌های مصوب را عملاً غیرممکن کرده است.

عمران‌زاده در پایان با انتقاد از جریمه‌های اعمال‌شده گفت: جریمه‌هایی که حق اصناف نیست، کمر بازاریان را شکسته و نیازمند بازنگری و رسیدگی فوری است.

انتهای پیام/