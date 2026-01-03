خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان:

جان‌باختن یک نفر در برخورد دو خودرو در کلاله/ ۴ مصدوم نجات یافتند

جان‌باختن یک نفر در برخورد دو خودرو در کلاله/ ۴ مصدوم نجات یافتند
کد خبر : 1736765
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان گفت: برخورد یک دستگاه پراید و سمند در جاده روستای قراول حاجی تاجی کلاله، به جان باختن یک نفر و مصدومیت ۴ تن دیگر منجر شد.

به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی در تشریح جزئیات این حادثه ترافیکی شهرستان کلاله اظهار کرد: برخورد یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه سمند در محور روستای قراول حاجی تاجی شهرستان کلاله به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان گلستان اعلام شد. 

مدیرعامل هلال احمر گلستان با اشاره به اقدامات امدادی انجام‌شده تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم امدادی جمعیت هلال احمر شامل چهار نیروی عملیاتی با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل اعزام شدند. 

وی در ادامه با بیان اینکه چهار نفر در این حادثه مصدوم شدند، توضیح داد: از این چهار مصدوم، یک خانم ۴۳ساله و یک آقای ۴۰ساله که دچار ترومای قفسه سینه و زانو بودند، توسط آمبولانس جمعیت هلال احمر به بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله انتقال یافتند. همچنین یک آقای ۲۶ساله پس از رهاسازی توسط ست نجات در صحنه، تحویل عوامل اورژانس شد. 

سلیمی خاطرنشان کرد: دو مصدوم دیگر نیز توسط اورژانس منتقل شدند و عملیات امداد و نجات در ساعت ۰۰:۱۶ بامداد امروز (۱۳ دی‌ماه) به پایان رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی