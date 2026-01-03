به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی در تشریح جزئیات این حادثه ترافیکی شهرستان کلاله اظهار کرد: برخورد یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه سمند در محور روستای قراول حاجی تاجی شهرستان کلاله به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان گلستان اعلام شد.

مدیرعامل هلال احمر گلستان با اشاره به اقدامات امدادی انجام‌شده تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم امدادی جمعیت هلال احمر شامل چهار نیروی عملیاتی با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل اعزام شدند.

وی در ادامه با بیان اینکه چهار نفر در این حادثه مصدوم شدند، توضیح داد: از این چهار مصدوم، یک خانم ۴۳ساله و یک آقای ۴۰ساله که دچار ترومای قفسه سینه و زانو بودند، توسط آمبولانس جمعیت هلال احمر به بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله انتقال یافتند. همچنین یک آقای ۲۶ساله پس از رهاسازی توسط ست نجات در صحنه، تحویل عوامل اورژانس شد.

سلیمی خاطرنشان کرد: دو مصدوم دیگر نیز توسط اورژانس منتقل شدند و عملیات امداد و نجات در ساعت ۰۰:۱۶ بامداد امروز (۱۳ دی‌ماه) به پایان رسید.

