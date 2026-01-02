خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون دیسپاچینگ شرکت برق استان خبر داد:

قطعی برق 127 روستای شهرستان‌های بانه و سقز در کردستان

قطعی برق 127 روستای شهرستان‌های بانه و سقز در کردستان
کد خبر : 1736614
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به قطعی برق بسیاری از روستاهای این استان بر اثر بارش برف اشاره کرده و گفت: بارش سنگین برف و کولاک، برق 326 روستای استان را قطع کرد. تاکنون از این تعداد، برق 199 روستا وارد مدار شده، اما شبکه برق 127 روستا هنوز قطع است.

به گزارش ایلنا، علی مقیمی به تفکیک حوزه شهرستانی روستاهایی که بر اثر بارش برف و کولاک دچار قطعی برق شده‌اند اشاره داشته و در این رابطه افزود: از 326 روستایی که برق آنها به دلیل بارش برف و کولاک قطع شده، 266 روستا مربوط به شهرستان بانه و 60 روستا نیز مربوط به شهرستان سقز بوده است.

وی به تعداد روستاهایی که در هر شهرستان برق آنها متصل شده است اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در شهرستان بانه تاکنون برق 154 روستا وصل شده، اما برق 112 روستا هنوز قطع است. همچنین در شهرستان سقز نیز تاکنون 45 روستا به شبکه سراسری برق متصل شده، اما برق 15 روستا همچنان قطع است.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به دلایلی که سبب شده روند اتصال برق در روستاهای مذکور با کندی روبرو باشد اشاره کرده و اظهار داشت: مشکل اصلی در عدم اتصال برق روستاها، دسترسی نداشتن نیروهای عملیاتی شرکت برق به دلیل مسدود بودن راه‌های مواصلاتی است.

مقیمی تصریح کرد: در حال حاضر در شهرستان بانه بارش برف و کولاک وجود دارد و این رخداد، روند فعالیت‌ها را برای سیم‌بانان دشوار کرده است. 40 اکیپ شرکت برق برای رفع مشکل خاموشی روستاهای تابعه شهرستان‌های بانه و سقز در حال فعالیت هستند و امیدواریم تا پایان امشب برق حدود 50 روستای دیگر وصل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی