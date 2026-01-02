به گزارش ایلنا از خوزستان، رییس هیئت اسکیت اندیمشک با اشاره به آغاز رقابت‌های چندجانبه اسکیت استان گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۱۰۸ ورزشکار از شهرهای اهواز، اندیمشک، دزفول، شوش و گتوند در رده‌های سنی مختلف در حال برگزاری است.

رضا باجوروند هدف اصلی برگزاری این رقابت‌ها را توسعه و ترویج ورزش اسکیت در سطح استان عنوان کرد و افزود: شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران و ارتقای سطح فنی اسکیت‌بازان از مهم‌ترین اهداف این مسابقات به شمار می‌رود.

وی در ادامه به یکی از چالش‌های جدی اسکیت در شهرستان اندیمشک اشاره کرد و گفت: نبود پیست استاندارد و تخصصی اسکیت، مطالبه جدی ورزشکاران و علاقه‌مندان این رشته است و انتظار می‌رود مسئولان با نگاه ویژه، برای رفع این کمبود اقدام کنند.

رییس هیئت اسکیت اندیمشک با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان در برگزاری این رویداد ورزشی اظهار کرد: با فراهم شدن شرایط مناسب و همراهی دستگاه‌های مرتبط، امیدواریم این رقابت‌ها با کیفیت فنی مطلوب برگزار شود و زمینه رشد هرچه بیشتر ورزش اسکیت در استان فراهم آید.

انتهای پیام/