آغاز رقابت‌های چندجانبه اسکیت خوزستان در اندیمشک
رییس هیئت اسکیت اندیمشک از آغاز رقابت‌های چندجانبه اسکیت استان با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از شهرهای مختلف خوزستان در رده‌های سنی گوناگون خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رییس هیئت اسکیت اندیمشک با اشاره به آغاز رقابت‌های چندجانبه اسکیت استان گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۱۰۸ ورزشکار از شهرهای اهواز، اندیمشک، دزفول، شوش و گتوند در رده‌های سنی مختلف در حال برگزاری است.

رضا باجوروند هدف اصلی برگزاری این رقابت‌ها را توسعه و ترویج ورزش اسکیت در سطح استان عنوان کرد و افزود: شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران و ارتقای سطح فنی اسکیت‌بازان از مهم‌ترین اهداف این مسابقات به شمار می‌رود.

وی در ادامه به یکی از چالش‌های جدی اسکیت در شهرستان اندیمشک اشاره کرد و گفت: نبود پیست استاندارد و تخصصی اسکیت، مطالبه جدی ورزشکاران و علاقه‌مندان این رشته است و انتظار می‌رود مسئولان با نگاه ویژه، برای رفع این کمبود اقدام کنند.

رییس هیئت اسکیت اندیمشک با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان در برگزاری این رویداد ورزشی اظهار کرد: با فراهم شدن شرایط مناسب و همراهی دستگاه‌های مرتبط، امیدواریم این رقابت‌ها با کیفیت فنی مطلوب برگزار شود و زمینه رشد هرچه بیشتر ورزش اسکیت در استان فراهم آید.

