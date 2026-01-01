وزیر آموزش و پرورش خبرداد؛
هیچ دانشآموزی نباید از تحصیل جا بماند/ بخش عمده مشکلات فضاهای آموزشی تا مهر ۱۴۰۵ رفع میشود
وزیر آموزش و پرورش گفت: گام نخست در زمینه فضاهای آموزشی برداشته شد و گام دوم هفته گذشته با حضور ریاست جمهوری آغاز شد، هدفگذاری ما این است که تا مهر ۱۴۰۵ بخش عمدهای از مشکلات باقیمانده در حوزه فضا مرتفع شود.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در حاشیه نشست مشترک با رؤسای ادارات آموزش و پرورش با محوریت «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در جمع خبرنگاران افزود: با تلاش همکارانمان، هیچ دانشآموزی به دلیل کمبود امکانات، مسائل مالی یا فرهنگی از تحصیل باز نخواهد ماند.
وی تاکید کرد :خودمان را مسوول میدانیم که عدالت آموزشی برای همه دانشآموزان تحقق یابد.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت ترک تحصیل دانش آموزان ادامه داد: آمارها باید با دقت تحلیل شوند؛ بسیاری از دانشآموزانی که در کلاسها حضور ندارند، مهاجرت کردهاند یا در پیشدبستانی یا مدارس دینی تحصیل میکنند و این به معنای بازماندن از تحصیل نیست. سال گذشته حدود ۳۰ هزار دانشآموز بازگشتی نیز جذب مدارس ابتدایی شدند.
کاظمی با بیان اینکه نهضت «توسعه عدالت آموزشی» ابعاد مختلفی دارد که متاسفانه در رسانهها اغلب به یک بعد آن پرداخته میشود، در حالی که توسعه عدالت آموزشی شامل ۶ محور اصلی است.
وی اظهار کرد: هدف این برنامه، رفع کمبودها و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای همه دانشآموزان است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به محورهای این نهضت بیان کرد: گام نخست در زمینه فضاهای آموزشی برداشته شد و گام دوم هفته گذشته با حضور ریاست جمهوری آغاز شد، هدفگذاری ما این است که تا مهر ۱۴۰۵ بخش عمدهای از مشکلات باقیمانده در حوزه فضا مرتفع شود.
کاظمی در ادامه به اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی اشاره کرد و گفت: عدالت در کیفیت آموزشی به معنای فراهم کردن نصیب برابر برای همه دانشآموزان است، با ضریب پوشش بیشتر و هدفگذاری دقیق، تلاش میکنیم کیفیت آموزش را در خط مقدم نظام تعلیم و تربیت بهبود بخشیم.
وی درباره تجهیزات و هوشمندسازی کلاسها توضیح داد: استانداردهای تجهیز کلاس درس در سال گذشته مشخص شد و الگوی توزیع آن نیز آماده شده است، این اقدامات در دستور کار است تا روند هوشمندسازی و ارتقای تجهیزات آموزشی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین بر اهمیت فعالیتهای پرورشی و تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان تأکید کرد و گفت: با اجرای بسته «ایرانمان» و شعارهایی مانند «به مدرسه برمیگردیم» و «هر دانشآموز یک نقش و یک تشکل»، تلاش داریم خلاهای فعالیتهای گروهی که به دلیل فضای مجازی ایجاد شده را جبران کنیم.
کاظمی افزود: هماکنون حدود ۳۰ هزار مدرسه این بسته را دریافت کرده و فعالیتها را آغاز کردهاند.
وی ادامه داد: توسعه فضاهای ورزشی مدارس نیز در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ فضای ورزشی ایجاد شده است.
به گفته وی، علاوه بر سختافزار، برنامههای نرمافزاری برای ارتقای فعالیتهای ورزشی و فرهنگی دانشآموزان نیز پیگیری میشود.