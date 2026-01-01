انبار احتکار کالاهای اساسی در شیراز شناسایی شد

به گزارش ایلنا، مهدی حسنی گفت: در پی گزارش‌های واصله از دستگاه‌های امنیتی و حسب دستور مقام مسئول، دهم دیماه بازرسان اداره کل صنعت معدن و تجارت استان فارس با همراهی، سازمان اطلاعات سپاه فجر فارس به محل مورد نظر واقع در محدوده کرونی، شهرک خاتونک مراجعه کردند.

حسنی افزود: در جریان بازرسی و پس از فکّ انبار، مقادیر قابل توجهی از انواع کالاهای مصرفی شامل مواد شوینده، سلولزی و مواد غذایی کشف و صورتجلسه قانونی تنظیم شد.

وی ادامه داد:انبار مذکور فاقد کد پستی و ثبت قانونی بوده که مراتب جهت تحقیقات وسیع تر و تشکیل پرونده تخلف در حال بررسی و تکمیل می باشد.

به گفته حسنی، اقلام مکشوفه شامل صدها کارتن دستمال کاغذی و حوله‌ای، مواد شوینده مختلف، ۶ تن لوبیا چیتی و سایر کالاهای مصرفی بوده و پرونده تخلف جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می شود.

حسنی ضمن با قدردانی ویژه از سربازان گمنام امام زمان به جهت همکاری و همدلی در کشف اینگونه موارد از هم استانی های عزیز تقاضا نمود گزارشات تخلفات اقتصادی را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

انتهای پیام/