اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت در آذربایجان‌غربی برگزار شد

اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت در آذربایجان‌غربی برگزار شد
اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «طلوع» با حضور هنرمندان و گروه‌های نمایشی از پنج استان کشور، در آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول بابایان مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های دست‌اندرکاران، هنرمندان و گروه‌های شرکت‌کننده، بر توانمندی، خلاقیت و نقش مؤثر هنر در توانمندسازی افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

وی با اشاره به سطح کیفی آثار ارائه‌شده در این جشنواره اظهار کرد: شرکت‌کنندگان با اجرای آثاری در تراز استانداردهای حرفه‌ای، به‌خوبی نشان دادند که معلولیت هرگز به معنای محدودیت نیست و این هنرمندان با پشتکار و خلاقیت، ظرفیت‌های بالای هنری خود را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل بهزیستی استان افزود: آثار برگزیده این دوره از جشنواره به مرحله ملی و جشنواره تئاتر فجر راه خواهند یافت که این موضوع نشان‌دهنده کیفیت بالای اجراها و تلاش ارزشمند هنرمندان دارای معلولیت است.

بابایان هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی، شکوفایی و حمایت از استعدادهای هنری افراد دارای معلولیت عنوان کرد و گفت: جشنواره طلوع بستری مناسب برای تبادل تجربیات هنری، افزایش اعتمادبه‌نفس و تقویت حضور اجتماعی این هنرمندان فراهم کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهزیستی آذربایجان‌غربی حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری افراد دارای معلولیت را یکی از اولویت‌های مهم خود می‌داند و تلاش خواهد کرد با توسعه چنین برنامه‌هایی، زمینه مشارکت فعال‌تر این قشر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.

