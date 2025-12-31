اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت در آذربایجانغربی برگزار شد
اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت «طلوع» با حضور هنرمندان و گروههای نمایشی از پنج استان کشور، در آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول بابایان مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی در این مراسم با تقدیر از تلاشهای دستاندرکاران، هنرمندان و گروههای شرکتکننده، بر توانمندی، خلاقیت و نقش مؤثر هنر در توانمندسازی افراد دارای معلولیت تأکید کرد.
وی با اشاره به سطح کیفی آثار ارائهشده در این جشنواره اظهار کرد: شرکتکنندگان با اجرای آثاری در تراز استانداردهای حرفهای، بهخوبی نشان دادند که معلولیت هرگز به معنای محدودیت نیست و این هنرمندان با پشتکار و خلاقیت، ظرفیتهای بالای هنری خود را به نمایش گذاشتند.
مدیرکل بهزیستی استان افزود: آثار برگزیده این دوره از جشنواره به مرحله ملی و جشنواره تئاتر فجر راه خواهند یافت که این موضوع نشاندهنده کیفیت بالای اجراها و تلاش ارزشمند هنرمندان دارای معلولیت است.
بابایان هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی، شکوفایی و حمایت از استعدادهای هنری افراد دارای معلولیت عنوان کرد و گفت: جشنواره طلوع بستری مناسب برای تبادل تجربیات هنری، افزایش اعتمادبهنفس و تقویت حضور اجتماعی این هنرمندان فراهم کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بهزیستی آذربایجانغربی حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری افراد دارای معلولیت را یکی از اولویتهای مهم خود میداند و تلاش خواهد کرد با توسعه چنین برنامههایی، زمینه مشارکت فعالتر این قشر در عرصههای اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.