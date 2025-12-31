هرمزگان در کانون توجه دولت چهاردهم؛ اقتصاد دریامحور اولویت توسعه استان +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، در نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان، این استان را یکی از نقاط کلیدی اقتصاد کشور و حلقه اصلی واردات و صادرات در کریدور شمال ـ جنوب توصیف کرد و گفت: هرمزگان نگینی در آب و خاک ایران است که می‌تواند محرک پروژه‌های پیشران اقتصادی کشور باشد.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی هرمزگان، این گفت‌وگوها را مؤثر و راهگشا دانست و افزود: بخشی از مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور و وزرا نیازمند پیگیری مجدد است و در شرایط خاص اقتصادی و بحران‌های بین‌المللی، باید ارتباط مستقیم و میدانی با فعالان اقتصادی برقرار شود تا مسائل با سرعت بیشتری به مسئولان اجرایی کشور منتقل شود.

مشاور رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اقدام فوری در شرایط کنونی اظهار داشت: امروز در وضعیت اضطرار اقتصادی قرار داریم و این شرایط ایجاب می‌کند تصمیم‌سازی‌ها با گفت‌وگوی حضوری، مشاهده میدانی و انعکاس سریع مشکلات به هیأت دولت، وزرا و مراجع تصمیم‌گیر انجام شود.

آقاپور علیشاهی از تشکیل کارگروهی مشترک با حضور بخش خصوصی و مسئولان استانی در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: این کارگروه مأمور پیگیری مسائل، تصمیم‌سازی و تسهیل روند اجرایی مطالبات اقتصادی استان خواهد بود. استان‌های ساحلی، به‌ویژه هرمزگان، ظرفیت آن را دارند که موتور محرک اقتصاد دریا‌محور کشور باشند و دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به این حوزه دارد.

وی با قدردانی از فعالان اقتصادی استان، مقاومت و تاب‌آوری آنان را قابل تقدیر دانست و افزود: اقتصاد اگر درست بچرخد، ممکن است زخم بخورد اما خم نمی‌شود. تعصب استانی و دلسوزی فعالان اقتصادی هرمزگان سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه است.

مشاور رئیس‌جمهور همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتباط مستقیم اتاق بازرگانی هرمزگان با دفتر خود خبر داد و گفت: گروه کوچکی از نمایندگان بخش خصوصی می‌توانند به‌صورت مستقیم مسائل را منتقل کنند و در صورت حل‌نشدن، موضوعات به شخص رئیس‌جمهور ارجاع خواهد شد.

آقاپور علیشاهی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: پیشنهادهای فعالان اقتصادی در کمیته‌های تخصصی بررسی می‌شود تا تصمیمات دولت عملیاتی و قابل اجرا باشد. تدوین تقویم اقتصادی استان با برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیز یک ضرورت است که باید به‌صورت شفاف در اختیار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و صادرات را از اولویت‌های اقتصادی هرمزگان دانست و گفت: شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی از جمله خرما، می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند و مسیر صادرات به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را هموار سازد.

مشاور رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر حل مشکلات ارزی، تعهدات صادراتی و تقویت صنایع دریامحور اظهار داشت: تلاش ما این است که مسائل کوتاه‌مدت در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روز و موضوعات میان‌مدت طی دو تا سه ماه تعیین تکلیف شود. این مسیر با همکاری دولت، بخش خصوصی و همراهی سه قوه به نتیجه خواهد رسید.

