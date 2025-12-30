آغاز سرشماری پرندگان در کرمانشاه از ۱۵ دی
معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی اداره کل محیط زیست کرمانشاه از آغاز سرشماری پرندگان در استان از ۱۵ دی خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ثریا قربانی با بیان اینکه امسال نیز مانند سنوات گذشته سرشماری پرندگان عمدتا آبزی و کنارآبزی که بخشی از آنها مهاجر هستند از نیمه دی آغاز میشود، گفت: این سرشماری به مدت یک ماه و تا ۱۵ بهمن ادامه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: سرشماری در ۲۲ ایستگاه شامل سرابها، رودخانهها، دریاچه سدها و تالابها انجام میشود.
به گفته این مسئول، هدف از این سرشماری بررسی وضعیت جمعیت پرندگان و برنامهریزی برای حفاظت از آنها است.
قربانی وضعیت پرندگان سرشماری شده در استان در سال گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم امسال نیز وضعیت جمعیت این پرندگان مطلوب باشد.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه سرشماری پرندگان با همراهی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، کارشناسان حیات وحش، دوستداران محیط زیست و ... صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: همزمان با حضور پرندگان مهاجر و سرشماری آنها، حفاظت از این پرندگان نیز با هدف کاهش تخلفات شکار تشدید میشود.
قربانی از پایش بیماری آنفلوآنزا پرندگان نیز در کنار اقداماتی که برای سرشماری صورت میگیرد خبر داد و عنوان کرد: هرگونه تلفات را با دامپزشکی در میان خواهیم گذاشت. آموزشهای لازم نیز در این خصوص به نیروهای محیط زیست داده شده است.
معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی اداره کل محیط زیست کرمانشاه با اشاره به اینکه شاهد ورود تدریجی پرندگان مهاجر به برخی ایستگاهها در استان هستیم، یادآور شد: پرندگانی مانند لکلک، اگرت و... تا کنون در برخی نقاط دیده شدهاند و امیدواریم به تدریج شاهد ورود تعداد بیشتری از پرندگان مهاجر به استان باشیم.
وی انواع اردک، باکلان، چنگر و ... را از جمله پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر دانست که در فصول سرد سال از عرضهای جغرافیایی بالا به کرمانشاه میآیند و یا مدتی اینجا توقف کرده و یا از استان ما عبور میکنند و افزود: ماندگاری این پرندگان به گونه آنها، شرایط آب و هوایی، وضعیت بارندگی و دما، وضعیت منابع آبی و... بستگی دارد.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به لزوم حفاظت از پرندگان مهاجر، یادآور شد: تقاضا داریم افراد از دانه پاشی دستی برای این پرندگان خودداری کنند. چنانچه نیاز باشد و به دلیل شرایط یخبندان و سرمای شدید نگرانی درباره تامین غذای پرندگان وجود داشته باشد، محیط زیست به این موضوع ورود خواهد کرد.