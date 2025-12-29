دبیرخانه نظام پیشنهادها، موتور محرک نوآوری سازمانی در شهرداری تبریز
مدیرکل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز، دبیرخانه نظام پیشنهادها را موتور محرک نوآوری سازمانی در شهرداری تبریز دانست.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رضا خلیلی با اشاره به نتایج دومین دوره لیگ ملی خلاقیت کلانشهرها گفت: کسب رتبه چهارم شهرداری تبریز در سطح کلانشهرهای کشور با ثبت ۸۳ ایده خلاقانه نشاندهنده بلوغ ساختارهای نوآوری و تحول اداری در این مجموعه است.
وی افزود: دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری تبریز بهعنوان بازوی تخصصی نوآوری سازمانی، نقش محوری در ساماندهی، داوری و هدایت ایدهها ایفا کرده و توانسته است مشارکت هدفمند کارکنان و مدیران را در فرآیندهای خلاقانه تقویت کند.
خلیلی با بیان اینکه لیگ ملی خلاقیت کلانشهرها فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربیات نوآورانه بین شهرداریها فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: تمرکز بر فناوری اطلاعات، تحول اداری، بهبود فرآیندها و هوشمندسازی خدمات شهری در قالب ایدههای ثبتشده، نشان میدهد شهرداری تبریز نوآوری را نه بهعنوان یک اقدام مقطعی، بلکه بهعنوان یک رویکرد پایدار دنبال میکند.
مدیرکل نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز در پایان تصریح کرد: تقویت جایگاه دبیرخانه نظام پیشنهادها و اتصال آن به برنامههای تحول دیجیتال، مسیر دستیابی به مدیریت شهری هوشمند، چابک و پاسخگو را هموارتر خواهد کرد.