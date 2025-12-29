دبیرخانه نظام پیشنهادها، موتور محرک نوآوری سازمانی در شهرداری تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رضا خلیلی با اشاره به نتایج دومین دوره لیگ ملی خلاقیت کلانشهرها گفت: کسب رتبه چهارم شهرداری تبریز در سطح کلان‌شهرهای کشور با ثبت ۸۳ ایده خلاقانه نشان‌دهنده بلوغ ساختارهای نوآوری و تحول اداری در این مجموعه است.

وی افزود: دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری تبریز به‌عنوان بازوی تخصصی نوآوری سازمانی، نقش محوری در ساماندهی، داوری و هدایت ایده‌ها ایفا کرده و توانسته است مشارکت هدفمند کارکنان و مدیران را در فرآیندهای خلاقانه تقویت کند.

خلیلی با بیان اینکه لیگ ملی خلاقیت کلانشهرها فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربیات نوآورانه بین شهرداری‌ها فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: تمرکز بر فناوری اطلاعات، تحول اداری، بهبود فرآیندها و هوشمندسازی خدمات شهری در قالب ایده‌های ثبت‌شده، نشان می‌دهد شهرداری تبریز نوآوری را نه به‌عنوان یک اقدام مقطعی، بلکه به‌عنوان یک رویکرد پایدار دنبال می‌کند.

مدیرکل نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز در پایان تصریح کرد: تقویت جایگاه دبیرخانه نظام پیشنهادها و اتصال آن به برنامه‌های تحول دیجیتال، مسیر دستیابی به مدیریت شهری هوشمند، چابک و پاسخ‌گو را هموارتر خواهد کرد.

