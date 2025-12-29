خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیرخانه نظام پیشنهادها، موتور محرک نوآوری سازمانی در شهرداری تبریز

دبیرخانه نظام پیشنهادها، موتور محرک نوآوری سازمانی در شهرداری تبریز
کد خبر : 1734849
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز، دبیرخانه نظام پیشنهادها را موتور محرک نوآوری سازمانی در شهرداری تبریز دانست.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رضا خلیلی با اشاره به نتایج دومین دوره لیگ ملی خلاقیت کلانشهرها  گفت: کسب رتبه چهارم شهرداری تبریز در سطح کلان‌شهرهای کشور با ثبت ۸۳ ایده خلاقانه نشان‌دهنده بلوغ ساختارهای نوآوری و تحول اداری در این مجموعه است.

وی افزود: دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری تبریز به‌عنوان بازوی تخصصی نوآوری سازمانی، نقش محوری در ساماندهی، داوری و هدایت ایده‌ها ایفا کرده و توانسته است مشارکت هدفمند کارکنان و مدیران را در فرآیندهای خلاقانه تقویت کند.

خلیلی با بیان اینکه لیگ ملی خلاقیت کلانشهرها فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربیات نوآورانه بین شهرداری‌ها فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: تمرکز بر فناوری اطلاعات، تحول اداری، بهبود فرآیندها و هوشمندسازی خدمات شهری در قالب ایده‌های ثبت‌شده، نشان می‌دهد شهرداری تبریز نوآوری را نه به‌عنوان یک اقدام مقطعی، بلکه به‌عنوان یک رویکرد پایدار دنبال می‌کند.

مدیرکل نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز در پایان تصریح کرد: تقویت جایگاه دبیرخانه نظام پیشنهادها و اتصال آن به برنامه‌های تحول دیجیتال، مسیر دستیابی به مدیریت شهری هوشمند، چابک و پاسخ‌گو را هموارتر خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی