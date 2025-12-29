خبرگزاری کار ایران
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج تأکید کرد:

ورزش شهروندی؛ پیشران سلامت اجتماعی و آینده‌سازی نسل جوان

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج با اشاره به نقش راهبردی ورزش در ارتقای سلامت جسمی و اجتماعی، گفت: توسعه ورزش شهروندی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های مدیریت شهری برای افزایش نشاط اجتماعی و شکوفایی استعدادهای جوانان به‌شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا از البرز، علی قاسم‌پور، رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج، در نود و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان کرج که با حضور اعضای شورا و جمعی از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی برگزار شد، اظهار کرد: ورزش یکی از مؤثرترین ابزارها برای تقویت سلامت فردی و اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان نسل جوان است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ورزش شهروندی افزود: شوراها و شهرداری‌ها مسئولیت مهمی در ایجاد، توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های ورزشی دارند و باید با نگاهی عدالت‌محور، فضاهای ورزشی ایمن، استاندارد و در دسترس را در سطح محلات و مناطق مختلف فراهم کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج تصریح کرد: توجه به ورزش همگانی و شهروندی نه‌تنها موجب افزایش مشارکت عمومی و نشاط اجتماعی می‌شود، بلکه بستری مناسب برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی و تقویت ورزش قهرمانی در شهرستان فراهم می‌کند.

قاسم‌پور همچنین حمایت از ورزشکاران، قهرمانان و مدال‌آوران را از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و گفت: تجلیل از افتخارآفرینان ورزشی، نقش مهمی در ایجاد انگیزه میان نوجوانان و جوانان دارد و می‌تواند الگوسازی مناسبی برای نسل آینده باشد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش ورزشکاران شهرستان کرج خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، سرمایه‌گذاری برای سلامت، پویایی و آینده جامعه است و مدیریت شهری با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی شهرستان کرج به پاس تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های آنان تجلیل شد.

