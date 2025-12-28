خبرگزاری کار ایران
مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان:

توزیع کالاهای اساسی در 3 ماهه پاییز در استان مرکزی

توزیع کالاهای اساسی در 3 ماهه پاییز در استان مرکزی
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به توزیع کالاهای اساسی در 3 ماهه سوم سال جاری در این استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: در 3 ماهه پاییز سال جاری 750 تن برنج هندی، 470 تن برنج پاکستانی و 43 تن گوشت منجمد، در استان توزیع شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا فلاحتی افزود: توزیع کالاهای اساسی در استان مرکزی با همکاری دستگاه‌های متولی و مباشران مشخص انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که تامین برنج و شکر از طریق اداره‌کل غله و تامین مرغ و گوشت منجمد از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان صورت می‌گیرد.

وی به برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی شب عید اشاره کرده و ادامه داد: در بازه زمانی ماه‌های آینده و با نزدیک شدن به ایام پایان سال و روزهای عید نوروز، تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش می‌یابد. در این راستا برنامه‌ریزی لازم برای تأمین این کالاها در استان مرکزی انجام شده است.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به موضوع تأمین روغن در استان اشاره کرده و اظهار داشت: با وجود برخی مشکلات در تأمین روغن خام، شرایط بازار روغن در این استان پایدار است و برای تأمین کالاهای اساسی شب عید نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

فلاحتی به وضعیت روغن در استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: کارخانه‌های روغن استان در جریان بحران اخیر و مشکلات ناشی از جنگ، اعلام کردند که تولید خود را به خارج از استان مرکزی ارسال نمی‌کنند و همین موضوع موجب شد در 12 روز نخست، نزدیک به 1000 بسته روغن توزیع شود.

وی به پایداری وضعیت روغن در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: پس از گذشت چند روز از وضعیت بحران، شرایط بازار روغن در این استان به حالت پایدار بازگشت و هم‌اکنون این کالای اساسی در فروشگاه‌های سراسر استان وجود دارد و در این حوزه کمبودی احساس نمی‌شود.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: با توجه به حذف ارز دولتی از روغن خام، برخی کارخانه‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند، اما پیگیری‌ها برای تأمین روغن خام ادامه دارد تا نیاز مردم و بازار مصرف به ویژه در بخش روغن خوراکی و سرخ‌کردنی برطرف شود.

فلاحتی ابراز داشت: تأمین برنج وارداتی، با توجه به محدودیت‌های برداشت و کمبود عرضه با مشکلات احتمالی مواجه است. به همین دلیل هماهنگی‌هایی با تجار استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته که از طریق کشورهای همسایه برنج وارد و نیاز بازار استان تأمین شود.

وی اضافه کرد: تأمین کالاهای اساسی در استان مرکزی به صورت مستمر پیگیری می‌شود و مردم می‌توانند با آرامش خاطر خریدهای خود را انجام دهند. همچنین برنامه‌ریزی برای شب عید نیز در دستور کار قرار دارد تا هیچ‌گونه کمبودی در بازار ایجاد نشود.

قیمت اونس طلا