رئیس شورای شهر زنجان خبر داد:
بهرهبرداری از کارخانه جدید آسفالت شهرداری زنجان پس از 40 سال
رئیس شورای شهر زنجان گفت: کارخانه جدید آسفالت شهرداری زنجان پس از 40 سال، اوایل سال 1405 به بهرهبرداری میرسد. این اقدام در شرایط رکود اقتصادی و با وجود اینکه شهرداری بیشترین درآمد خود را از املاک و ساختمانها کسب میکند، نشان از جسارت و برنامهریزی دقیق دارد.
به گزارش ایلنا، حسین حمزهلو پاک به وضعیت نامناسب آسفالت شهر در ابتدای دوره ششم شورای شهر اشاره داشته و افزود: این موضوع، اصلیترین دغدغه شهروندان در آن زمان بود. اما اکنون، وضعیت آسفالت شهر به یک موضوع عادی تبدیل شده است و شهروندان در پی اجرای پروژههای بزرگتر و توسعهمحورتر هستند.
وی ادامه داد: شورای شهر ششم زنجان نگاه به زیرساختها را به عنوان یک اقدام واجب و ضروری در نظر گرفته است و در این راستا شهرداران این دوره نیز در این زمینه موفق عمل کردهاند. در این راستا احداث کانالهای متعدد در شهر زنجان با صرف هزینههای کلان، از جمله دستاوردهای این دوره شورا است.
رئیس شورای شهر زنجان به بازسازی بافت تاریخی این شهر اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: بازسازی و کفسازی کوچههای بازار زنجان و معابر منتهی به آن به صورت کامل انجام شده است و در آینده نزدیک، اقدامات در آخرین کوچه تحت عنوان کوچه میرزایی به اتمام خواهد رسید.
حمزهلو همچنین به اقدامات انجام شده در راستای نوسازی ماشینآلات فرسوده حوزه مدیریت شهری و شهرسازی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: خرید ماشینآلات فرسوده و فرایند نوسازی و جایگزینی آنها با ماشینآلات جدید با صرف هزینههای قابل توجه انجام شده است.