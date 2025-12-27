دوره چهارم فستیوال خواجه عطا امروز آغاز به کار میکند
فستیوال «خواجه عطا» در بندرعباس، همزمان با روز «خواجه عطا»، از شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴ با برگزاری آیین گشایش چهارمین دوره خود، وارد فصل تازهای از روایت، گفتوگو و بازخوانی میراث فرهنگی مردم ساحلنشین دریای پارس میشود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، این رویداد فرهنگی با رویکردی روایی و هویت مبنا، مخاطبان را به دیداری دوباره با ریشهها، آیینها و شادمانیهایی دعوت میکند که اگرچه همواره در حافظه جمعی مردم ساحل نشین خلیج فارس حضور داشتهاند، اما گاه در هیاهوی زندگی روزمره از آنها فاصله گرفتهایم.
آیین افتتاحیه فستیوال با برگزاری نشست علمی، رونمایی کتاب، نمایش چند فیلم مستند و سخنرانیهایی درباره بازشناسی شخصیت تاریخی «خواجه کمالالدین عطا» همراه خواهد بود؛ برنامههایی که به مناسبت روز پیشنهادی ثبت «خواجه عطا» در تقویم قلبهای مردم ساحلنشین دریای پارس طراحی شدهاند. در این بخشها، تاریخ و فرهنگ خواجه عطا نهتنها روایت میشود، بلکه در قالب تصویر، پژوهش و گفتوگو، امکان لمس و تجربه دوباره آن برای مخاطبان فراهم میآید.
برگزارکنندگان فستیوال خواجه عطا، این رویداد را فرصتی برای همنشینی پژوهشگران، هنرمندان و علاقهمندان فرهنگ بومی میدانند؛ فضایی که در آن روایتهای محلی، میراث معنوی و تجربههای زیسته، در کنار یکدیگر به اشتراک گذاشته میشوند. به گفته آنان، حضور مخاطبان نقش مهمی در معنا یافتن این آغاز دارد و فستیوال بدون مشارکت جمعی، به روایت کامل خود نمیرسد.
چهارمین دوره فستیوال خواجه عطا از روز ۶ دیماه آغاز میشود و تا پایان فصل زمستان ادامه خواهد داشت. آیین گشایش این فستیوال، شامگاه شنبه ساعت ۱۸ در شهر بندرعباس برگزار میشود؛ رویدادی که بار دیگر نام خواجه عطا را در متن گفتوگوی فرهنگی منطقه قرار میدهد و زمینهساز بازگشتی آگاهانه به تاریخ و هویت بومی است.
شایان ذکر است، «خواجه عطا» که در برخی منابع مکتوب و روایتهای تاریخی با نام «خواجه کمالالدین عطا» از او یاد شده، از چهرههای تأثیرگذار در ساختار حکمرانی «ملوک هرمز» به شمار میرود. بر اساس گزارشهای تاریخی پراکنده، او در دورهای بهعنوان «نایبالسلطنه و صدراعظم» این حکومت محلی ایفای نقش کرده است؛ مقامی که بیانگر جایگاه بالای او در مدیریت سیاسی، اداری و اقتصادی یکی از مهمترین دولتهای دریایی خلیج فارس بوده است. با این حال، به دلیل محدود بودن منابع مکتوب همزمان و کمبود پژوهشهای دانشگاهی مستقل، جزئیات دقیق دوره فعالیت و گستره اختیارات او نیازمند بررسیهای عمیقتر تاریخی است.
در شماری از روایتهای تاریخی و تحلیلهای فرهنگی منطقه، از خواجه عطا بهعنوان یکی از نخستین چهرههای بومی در هرموزگان نیم هزاره قبل یاد میشود که نسبت به پیامدهای نفوذ قدرتهای اروپایی، بهویژه پرتغالیها، در سواحل خلیج فارس آگاهی داشته و در حد توان ساختار حکمرانی هرموز، در برابر این روند واکنش و اقدام نظامی نشان داده است. استمرار حضور نام او در آیینهای مردمی، حافظه تاریخی و مناسک فرهنگی منطقه، نشاندهنده تأثیر پایدار این شخصیت در ذهنیت جمعی مردم جنوب ایران است.
فستیوال خواجه عطا در گام نخست دوره چهارم فعالیت خود، با تکیه بر همین میراث روایی و تاریخی، میکوشد زمینهای برای بازخوانی انتقادی، پژوهشی و گفتوگومحور درباره این شخصیت و جایگاه او در تاریخ محلی خلیج فارس فراهم آورد.