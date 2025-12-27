هرمزگان رتبه دوم کشور در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی را کسب کرد

به گزارش ایلنا از بندرعباس، کیامرث برخورداری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان، با اشاره به آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از آبان‌ماه سال جاری اظهار کرد: با برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی با بانک‌های عامل و پیگیری مستمر پرونده‌های متقاضیان، استان هرمزگان موفق شد در مدت زمان کوتاه، رتبه دوم کشور را در جذب منابع این تسهیلات کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این روند و حفظ جایگاه استان در سطح ملی، مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و همراهی متقاضیان در تکمیل به‌موقع پرونده‌هاست و این اداره‌کل با نظارت مستمر، روند اجرای طرح را تا تحقق کامل اهداف دنبال خواهد کرد.

برخورداری در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم پرداخت این تسهیلات و هدایت هدفمند منابع، سهم مشاغل خانگی در اشتغال استان افزایش یافته و نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان هرمزگان ایفا کند.

