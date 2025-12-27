خبرگزاری کار ایران
هرمزگان رتبه دوم کشور در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی را کسب کرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان گفت: همزمان با آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از آبان‌ماه سال جاری، استان هرمزگان با عملکرد مطلوب در جذب منابع، رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، کیامرث برخورداری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان، با اشاره به آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از آبان‌ماه سال جاری اظهار کرد: با برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی با بانک‌های عامل و پیگیری مستمر پرونده‌های متقاضیان، استان هرمزگان موفق شد در مدت زمان کوتاه، رتبه دوم کشور را در جذب منابع این تسهیلات کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این روند و حفظ جایگاه استان در سطح ملی، مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و همراهی متقاضیان در تکمیل به‌موقع پرونده‌هاست و این اداره‌کل با نظارت مستمر، روند اجرای طرح را تا تحقق کامل اهداف دنبال خواهد کرد.

برخورداری در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم پرداخت این تسهیلات و هدایت هدفمند منابع، سهم مشاغل خانگی در اشتغال استان افزایش یافته و نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان هرمزگان ایفا کند.

 

