خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر روابط عمومی آتش‌نشانی کرمانشاه

حادثه آتش‌سوزی گاز در مسیر کرمانشاه به سراب نیلوفر هیچگونه تلفات جانی نداشته است

حادثه آتش‌سوزی گاز در مسیر کرمانشاه به سراب نیلوفر هیچگونه تلفات جانی نداشته است
کد خبر : 1733649
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه با تکذیب ویدئوهای منتشرشده درباره وقوع حادثه مرگبار نشت و آتش‌سوزی گاز در مسیر کرمانشاه به سراب نیلوفر، اشاره کرد و گفت: این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته است‌

احسان سهیلی در گفت وگو  با ایلنا درباره  حادثه  نشت و آتش‌سوزی گاز که روز جمعه در مسیر کرمانشاه به سراب نیلوفر رخ داد، اظهار کرد: اخبار و ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر کشته یا زخمی‌شدن افراد در این حادثه کاملاً کذب است و خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی گزارش نشده است.

وی افزود: این حادثه در پی برخورد تیغه یک دستگاه بولدوزر با لوله گاز رخ داد که منجر به نشت گاز، بروز آتش‌سوزی و وارد آمدن آسیب به شبکه برق منطقه شد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از کابل‌های فشار متوسط دچار ذوب‌شدگی شدند.

سهیلی با اشاره به واکنش سریع نیروهای امدادی گفت: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، نیروهای آتش‌نشانی به همراه پرسنل اداره‌های گاز و برق در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات فوری، جریان گاز و برق قطع و عملیات ایمن‌سازی به‌صورت کامل انجام شد.

وی ادامه داد: با تلاش هماهنگ نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شبکه‌های برق و گاز مجدداً پایدار شد و در حال حاضر هیچ‌گونه قطعی یا مشکلی در منطقه وجود ندارد.

مدیر روابط عمومی آتش‌نشانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این هماهنگی و اقدام به‌موقع میان نهادهای مسئول، مانع از گسترش حادثه و بروز خسارت‌های گسترده شد و نشان‌دهنده آمادگی و توان بالای نیروهای امدادی استان در مدیریت شرایط بحرانی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا