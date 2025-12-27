احسان سهیلی در گفت وگو با ایلنا درباره حادثه نشت و آتش‌سوزی گاز که روز جمعه در مسیر کرمانشاه به سراب نیلوفر رخ داد، اظهار کرد: اخبار و ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر کشته یا زخمی‌شدن افراد در این حادثه کاملاً کذب است و خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی گزارش نشده است.

وی افزود: این حادثه در پی برخورد تیغه یک دستگاه بولدوزر با لوله گاز رخ داد که منجر به نشت گاز، بروز آتش‌سوزی و وارد آمدن آسیب به شبکه برق منطقه شد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از کابل‌های فشار متوسط دچار ذوب‌شدگی شدند.

سهیلی با اشاره به واکنش سریع نیروهای امدادی گفت: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، نیروهای آتش‌نشانی به همراه پرسنل اداره‌های گاز و برق در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات فوری، جریان گاز و برق قطع و عملیات ایمن‌سازی به‌صورت کامل انجام شد.

وی ادامه داد: با تلاش هماهنگ نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شبکه‌های برق و گاز مجدداً پایدار شد و در حال حاضر هیچ‌گونه قطعی یا مشکلی در منطقه وجود ندارد.

مدیر روابط عمومی آتش‌نشانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این هماهنگی و اقدام به‌موقع میان نهادهای مسئول، مانع از گسترش حادثه و بروز خسارت‌های گسترده شد و نشان‌دهنده آمادگی و توان بالای نیروهای امدادی استان در مدیریت شرایط بحرانی است.

