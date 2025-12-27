خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی مرودشت خبرداد؛

جوان ۲۷ ساله که عمه اش را با خودرو زیر گرفت، دستگیر شد

جوان ۲۷ ساله که عمه اش را با خودرو زیر گرفت، دستگیر شد
کد خبر : 1733598
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی مرودشت گفت: جوانی که سال گذشته با خودرو عمه‌اش را زیر گرفته بود توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علیرضا نوشاد در تشریح این خبر اظهار داشت: در دوازدهم مردادماه سال گذشته یک فقره تصادف منجر به فوت در یکی از روستاهای این شهرستان به پلیس اعلام و با توجه به مشکوک بودن قضیه، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که جوانی با خودرو، عمه خودش که خانمی ۵۱ ساله بوده را به دلیل اختلافات خانوادگی زیر گرفته و متواری شده است.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: تیمی متشکل از کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی و نامحسوس، محل اختفاء قاتل ۲۷ ساله را شناسایی و طی عملیاتی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ نوشاد با بیان اینکه قاتل پس از رو به رو شدن با ادله و مستندات پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد، گفت: در سوابق متهم علاوه بر قتل، یک فقره ضرب و جرح با قمه هم به چشم می‌خورد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا