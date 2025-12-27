جوان ۲۷ ساله که عمه اش را با خودرو زیر گرفت، دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ علیرضا نوشاد در تشریح این خبر اظهار داشت: در دوازدهم مردادماه سال گذشته یک فقره تصادف منجر به فوت در یکی از روستاهای این شهرستان به پلیس اعلام و با توجه به مشکوک بودن قضیه، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که جوانی با خودرو، عمه خودش که خانمی ۵۱ ساله بوده را به دلیل اختلافات خانوادگی زیر گرفته و متواری شده است.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: تیمی متشکل از کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی و نامحسوس، محل اختفاء قاتل ۲۷ ساله را شناسایی و طی عملیاتی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ نوشاد با بیان اینکه قاتل پس از رو به رو شدن با ادله و مستندات پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد، گفت: در سوابق متهم علاوه بر قتل، یک فقره ضرب و جرح با قمه هم به چشم می‌خورد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

