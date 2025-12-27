به گزارش ایلنا از خوزستان، در این تجمع که امروز ششم دی‌ماه برگزار شد، پرستاران با انتقاد از شرایط دشوار شغلی و اقتصادی خود اعلام کردند که مطالبات اصلی آنها شامل پرداخت به‌موقع معوقات مزدی، افزایش کارانه‌ها، تأمین رفاهیات و حق لباس است.

به گفته آنها، علاوه بر این مشکلات، انجام اضافه‌کار اجباری نیز بخشی از فشارهای روزمره کاری‌شان است.

یکی از پرستاران به ایلنا گفت: رسیدگی نکردن به مطالبات ما می‌تواند علاوه بر فشار بر کارکنان، کیفیت خدمات درمانی به بیماران را نیز تحت تأثیر قرار دهد و لزوم توجه فوری مسئولان دانشگاه و وزارت بهداشت به وضعیت معیشتی و شرایط کاری پرستاران را بیش از پیش نمایان می‌کند.

انتهای پیام/