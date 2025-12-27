خبرگزاری کار ایران
استاندار: احیای دریاچه ارومیه از اولویت‌های جدی مدیریت آذربایجان‌غربی است

برخورد جدی با برداشت غیر مجاز از منابع آبی استان

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت حیاتی دریاچه ارومیه، گفت: مدیریت و هدایت صحیح رودخانه‌ها و انهار به سمت دریاچه ارومیه یک ضرورت انکارناپذیر است و باید با هرگونه انحراف، مسدودسازی و برداشت غیرمجاز از منابع آبی برخورد جدی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی، احیای دریاچه ارومیه را یک تکلیف شرعی برای خود دانست و افزود: تمامی استان‌های واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه موظف هستند وظایف خود را به‌طور کامل انجام دهند و با اهتمام جدی، طرح‌های احیا را به سرانجام برسانند.

رحمانی، با تأکید بر اهمیت حیاتی دریاچه ارومیه، گفت: مدیریت و هدایت صحیح رودخانه‌ها و انهار به سمت دریاچه ارومیه یک ضرورت انکارناپذیر است و باید با هرگونه انحراف، مسدودسازی و برداشت غیرمجاز از منابع آبی برخورد جدی شود.

وی همچنین با اشاره به رویکرد محله‌محوری در مدیریت استان، خاطرنشان کرد: برای اجرای موفق طرح محله‌محوری، باید همه امکانات موجود تجمیع شده و هم‌افزایی واقعی بین دستگاه‌ها شکل گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی به پویا و اثرگذار بودن ستاد محله‌محوری نیز اشاره کرده و افزود: این ستاد باید هر هفته حداقل یک رویداد مهم و ملموس داشته باشد و هدف نهایی ما رسیدن به روزی است که اطمینان حاصل کنیم بخش عمده‌ای از مشکلات مردم در همان محل زندگی آنان برطرف می‌شود.

رحمانی همچنین از بررسی جدی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال جاری خبر دادو اضافه کرد: با مدیرانی که عملکردشان قابل قبول نباشد، برخورد خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی، افزود: سرمایه‌گذاری‌ها در قالب رویداد اینوا بسیار فراتر از بودجه‌های دولتی بوده و می‌تواند موتور محرک توسعه استان باشد.

