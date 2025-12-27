خبرگزاری کار ایران
واحد یک بخار نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشت

واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

به گزارش ایلنا، معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر گفت: این واحد به‌منظور پیشگیری از نشتی آب و بخار و افزایش توان تولید با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق کشور از مدار تولید خارج و تحت تعمیرات غیرمترقبه قرار گرفت.

ابراهیم قلعه‌سری افزود: با توجه به نیاز شبکه پس از خروج واحد و اقدامات اولیه جهت خنک کاری بویلر و در راستای کوتاه نمودن زمان بازگشت واحد، فعالیت‌های فشرده تعمیراتی در اسرع وقت آغاز شد و پس از انجام تست آب زانویی سوت بلوئر و لوله‌های رهیت، تعویض یک لوله و ترمیم دو لوله پنجره‌ای اواپراتور، رفع نشتی از فن شماره یک تأمین‌کننده هوای بویلر و نیز تعویض ۲ لوله و ترمیم ۴ لوله رهیت در بویلر، با تلاش مداوم همکاران تعمیرات و بهره‌برداری این واحد در کمتر از ۳۵ ساعت مجدداً به مدار تولید بازگشت.

 

