واحد یک بخار نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشت

به گزارش ایلنا، معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر گفت: این واحد به‌منظور پیشگیری از نشتی آب و بخار و افزایش توان تولید با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق کشور از مدار تولید خارج و تحت تعمیرات غیرمترقبه قرار گرفت.

ابراهیم قلعه‌سری افزود: با توجه به نیاز شبکه پس از خروج واحد و اقدامات اولیه جهت خنک کاری بویلر و در راستای کوتاه نمودن زمان بازگشت واحد، فعالیت‌های فشرده تعمیراتی در اسرع وقت آغاز شد و پس از انجام تست آب زانویی سوت بلوئر و لوله‌های رهیت، تعویض یک لوله و ترمیم دو لوله پنجره‌ای اواپراتور، رفع نشتی از فن شماره یک تأمین‌کننده هوای بویلر و نیز تعویض ۲ لوله و ترمیم ۴ لوله رهیت در بویلر، با تلاش مداوم همکاران تعمیرات و بهره‌برداری این واحد در کمتر از ۳۵ ساعت مجدداً به مدار تولید بازگشت.

