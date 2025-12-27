خبرگزاری کار ایران
آغاز بارش برف در گردنه چری شهرستان کوهرنگ؛ رانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند

کد خبر : 1733400
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری از آغاز بارش برف در گردنه چری کوهرنگ خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت کامل نکات ایمنی و حرکت با سرعت مطمئنه تردد کنند.

 معصومه نوروزی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت:از صبح امروز با آغاز بارش برف در گردنه چری شرایط تردد در این مسیر لغزنده شده است.

وی افزود: رانندگان باید پیش از حرکت از سلامت خودرو و تجهیزات زمستانی خود مانند زنجیرچرخ اطمینان حاصل کنند.

نوروزی توصیه کرد: در صورت شدت بارش یا کاهش دید شدید، از سفر‌های غیرضروری خودداری شود.

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: امروز بلداجی با منفی ۶ درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان گزارش شد.

وی خاطرنشان کرد: سرخون با ۱۵ درجه سانتی گراد گرم‌ترین نقطه استان ثبت شد.

نوروزی در پایان گفت: با توجه به نقشه های هواشناسی از فردا سامانه بارشی وارد استان می شود که لغزندگی معابر دور از انتظار نیست.

انتهای پیام/
