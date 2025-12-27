خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳۷ سکه ساسانی در اسدآباد کشف شد

۳۷ سکه ساسانی در اسدآباد کشف شد
کد خبر : 1733363
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسدآباد از کشف ۳۷ سکه تاریخی مربوط به دوران ساسانیان در این شهرستان خبر داد و گفت: متهمان پس از شناسایی و دستگیری به مراجع قضایی معرفی و تحویل شدند.

به گزارش ایلنا، کامران اکبری شایگان روز شنبه  اظهار کرد: این تعداد سکه در یک عملیات مشترک در شهرستان اسدآباد با همکاری یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسدآباد، پلیس آگاهی و رییس پاسگاه انتظامی منطقه چهاردولی صورت گرفت.

وی افزود: سکه‌های کشف ‌شده برای بررسی دقیق تاریخی و تعیین اصل یا بدل بودن آنها به میراث‌فرهنگی استان منتقل شدند تا کارشناسان مربوطه نسبت به ارزیابی علمی و مستند اقدام کنند.

رییس اداره میراث‌فرهنگی اسدآباد ادامه داد: مردم باید در حفظ و حراست از آثار تاریخی کوشا باشند، چرا که این میراث گران‌بها هویت و شناسنامه فرهنگی سرزمین ماست، همچنین از همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های مسوول و مردم شهرستان اسدآباد در پاسداری از این سرمایه‌های ملی قدردانی می‌شود.

اکبری شایگان اظهار کرد: در این راستا از حمایت‌های امید کاویار دادستان و سرهنگ شاهملکی فرماندهی انتظامی اسدآباد که با همراهی و مدیریت، زمینه موفقیت این عملیات را فراهم کردند، قدردانی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا