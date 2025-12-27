۳۷ سکه ساسانی در اسدآباد کشف شد

به گزارش ایلنا، کامران اکبری شایگان روز شنبه اظهار کرد: این تعداد سکه در یک عملیات مشترک در شهرستان اسدآباد با همکاری یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسدآباد، پلیس آگاهی و رییس پاسگاه انتظامی منطقه چهاردولی صورت گرفت.

وی افزود: سکه‌های کشف ‌شده برای بررسی دقیق تاریخی و تعیین اصل یا بدل بودن آنها به میراث‌فرهنگی استان منتقل شدند تا کارشناسان مربوطه نسبت به ارزیابی علمی و مستند اقدام کنند.

رییس اداره میراث‌فرهنگی اسدآباد ادامه داد: مردم باید در حفظ و حراست از آثار تاریخی کوشا باشند، چرا که این میراث گران‌بها هویت و شناسنامه فرهنگی سرزمین ماست، همچنین از همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های مسوول و مردم شهرستان اسدآباد در پاسداری از این سرمایه‌های ملی قدردانی می‌شود.

اکبری شایگان اظهار کرد: در این راستا از حمایت‌های امید کاویار دادستان و سرهنگ شاهملکی فرماندهی انتظامی اسدآباد که با همراهی و مدیریت، زمینه موفقیت این عملیات را فراهم کردند، قدردانی شد.

