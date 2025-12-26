بازار هنر؛ پیونددهنده گردشگران با محصولات صنایع دستی است

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر گفت: جامعه زنان روستایی و عشایر، یکی از مهمترین جامعه هایی است که در حوزه زنان مورد توجه قرار دادیم و تمام تلاشمان این است که از ظرفیت هایی که دارند در گام نخست خودشان استفاده ببرند و بعد کل جامعه از آن منتفع شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به بازدید از بازار هنر شیراز گفت: بخش عمده ای از محصولاتی که در این بازار ارائه می شود محصولات تولید شده توسط زنان عزیز روستا و عشایر کشور ماست و برای ما مهم است که بتوانیم این محصولات که دارای کیفیت بسیار عالی است و بعضی از آنها سال ها طول کشیده تا تولید شده اما منسوخ شده و با همت میراث فرهنگی احیا شده است را به دست مشتری برسانیم.

بهروزآذر تاکیدکرد: بازار هنر ظرفیتی است که می تواند گردشگران را به این محصولات متصل کند و این عزیزان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به محصول با کیفیت و با قیمت مناسب دست یابند.

وی تصریح کرد: امیدواریم بازارهنر در کنار سایر تکه‌های پازل ارتقای اقتصاد روستا و عشایر، مثل اتصالشان به بازارهای مرزی و به بازارهای بین‌المللی برای توسعه، به صادرات کمک بکند تا این میراث ارزشمند در کشور حفظ شود و ماندگار بماند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص برنام ریزی برای صادرات این محصولات گفت: صادرات این محصولات همیشه بوده اما الان مساله ما تحریم است و سالهاست که فرش و گلیم ما تحریم است و تحریم باعث شده ما بازارها را از دست بدهیم وگرنه همه محصولاتی که توسط این روستاییان و عشایر تولید می شده در بالاترین سطح صادر می‌شده است.

بهروزآذر با بیان اینکه الان ما مساله ضعف داخلی نداریم و مساله ما تحریم است، افزود: امیدواریم که با راهکارهایی که دولت در حال توسعه روابط با کشورهای همسایه است، و گشایش هایی که در کشور اتفاق می افتد بتوانیم از این تحریم بالاخره رها بشویم و این فرصت را دوباره در کشور توسعه دهیم.

انتهای پیام/