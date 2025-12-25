معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده:
استفاده از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام یک الزام مدیریتی است
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: در ۲ سال گذشته، ۲۳ بانوی فرماندار، ۱۶ بخشدار و سههزار و ۷۰۰ دهیار زن در کشور منصوب شدهاند.
به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر پنجشنبه در نشست با دختران و زنان شاخص، مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی و مدیران زن استان فارس افزود: در استان فارس برای نخستینبار، چهار بانوی فرماندار منصوب شدهاند؛ همچنین در برخی استانها که پیش از این امکان انتخاب فرماندار زن وجود نداشت، اکنون این مسئولیت به بانوان سپرده شده است.
وی با اشاره به دیدگاه دولت چهاردهم در انتصاب بر مبنای شایستهسالاری و توجه به تنوع اقوام و جنسیتها، از انتصاب گسترده بانوان در سطوح مختلف مدیریتی خبر داد.
معاون رئیسجمهور با بیان دیدگاه دولت در این زمینه، تاکید کرد: باور دولت چهاردهم و رئیسجمهور بر این است که اگر قرار است ایران به قلههای پیشرفت ترسیمشده دست یابد، به حضور همزمان زنان و مردان به عنوان دو بال این پیشرفت نیاز دارد تا پرواز به سوی اهداف، موفقیتآمیز باشد.
بهروزآذر در ادامه، به پیگیریهای رئیسجمهور اشاره و خاطرنشان کرد: دکتر پزشکیان از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، در ۳۱ جلسه بررسی برنامه استانداران، بر استفاده از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام مختلف بر پایه شایستهسالاری تاکید کرده است.
وی با اشاره به انتصابات مستقیم توسط دکتر پزشکیان، افزود: تاکنون ۲۱ انتصاب بانوان در سمتهای مختلف، توسط شخص رئیسجمهور انجام شده است.
بهروزآذر اظهار کرد: بخشی از این امر، به خاطر تاکید دولت براستفاده از ظرفیت زنان و بخشی هم برای تلاشی بوده که نظام جمهوری اسلامی ایران در همه این سال ها کرده و امروز این میوه به ثمر رسیده و موقع چیدن این میوه ها است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: تاکید رئیس جمهور در انتصاب مسئولان، همواره بر شایستگی بوده و هنگامی که انتصاب ۳۰ درصدی بانوان مطرح شد، او بیان کرد که ممکن است در یک حوزه این ظرفیت ۵۰ درصد یا بیشتر باشد؛ بنابراین نباید به زن یا مرد بودن نگاه کرد بلکه شایستگیهایی که هر یک از آنان کسب کرده ملاک انتخاب است.
بهروزآذر اضافه کرد: همین دیدگاه درباره قومیتها و مذاهب مختلف نیز وجود داشت و تا هر فردی با برخورداری از توانایی، بتواند مسئولیتی را بپذیرد و گرهی را از کار کشور باز کند.
وی اظهار کرد: بانوان از سویی واسطه حضور در عرصه اجتماعی، صدای نیمی از جامعه هستند و از سوی دیگر، نیمی از سرمایه فکری و تخصص کشور هستند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: زنان همچنین می توانند صدای کودکان، نوجوانان، سالمندان و افراد دارای معلولیت باشند، چرا که آنان به واسطه خلق مراقبتی خود، بیش از مردان به دغدغه های کودکان و نوجوانان حساس هستند.
وی همچنین با اشاره به حضور بانوان در مسئولیتهای شهری، اظهار کرد: شهرهایی امن برای بانوان و مناسب برای خانواده و کودکان میخواهیم و هنگامی که زنانی که با کودکان تعامل کرده در مدیریت شهری حضور دارند، بهتر می تواند صدای او را منتقل کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اهمیت و ضرورت مناسب سازی معابر و اماکن عمومی برای کودکان، سالمندان و معلولان، اضافه کرد: زنان همچنین بهتر می تواند صدای مادران یا پدران سالمند که بر روی ویلچر در شهر تردد می کنند را منتقل کند.
بهروزآذر بیان کرد: من در یک تجربه شخصی در همراهی پدربزرگ خود و مشاهده مشکلات معابر و خیابان ها، دانستم که شهرهای ما باید بیشتر برای سالمند امن شود.
وی گفت: به عنوان نمونه، دکتر صادق وزیر راه و شهرسازی، با همین نگاه مادرانه، بیشتر از دیگران، دغدغه تحقق شهر و روستا های خانواده محور را دارد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت چهاردهم به دنبال آن است تا مهارت شنیدن در میان همه مدیرانی که در وزارت خانهها، دستگاههای اجرایی و مدیریت شهرستانی و استانی حضور دارند، تقویت شود.
بهروزآذر عنوان کرد: هر مدیر باید از پنج شایستگی برخوردار باشد؛ مهارت شنیدن و قضاوت نکردن و برچسب نزدن به فردی که نگاه و دغدغه خود را بیان می کند، از مهمترین این ویژگیها است.
وی افزود: باید با استفاده از مهارت شنیدن و با کمک خود او، راه حل مشکل را پیدا کنیم و لازم نیست مدیر اعلام کند که همه چیز را می داند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: به باور دولت چهاردهم، این خطا است که گمان کنیم، فردی که روی این صندلی نشسته علامه دهر است و همه چیز را می بیند ومی داند.
وی بیان کرد: ما باید باید از ظرفیت متخصصان کارشناسان استفاده کنیم و دیدگاه های تخصصی را به سندهای سیاستی و اجرایی و قوانین و شیوه نامه تبدیل کنیم.
بهروزآذر یکی از ابرچالشهایی که کشور ما آن مواجه شده، را چالش جمعیتی دانست و گفت: بیش از ۱۳۰ کشور دنیا امروز با این ابرچالش مواجهند اما اتفاق بدی که دارد حال رخ دادن است، اینکه شیب کاهش تولد در کشور ما بسیار سریع تر از دیگر کشورها است .
وی افزود: امروز تولد یک نوزاد نیز برای کشور اهمیت دارد و همه تلاش خود را برای افزایش آرامش در خانواده ها و کمک به آنها برای حرکت به سمت فرزندآوری می کنیم.
بهروزآذر با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در این مسیر، از جمله تصویب صدور امید کارت مادران، گفت: این کارت از ابتدای امسال، برای همه مادران صادر میشود و ماهیانه ۲ میلیون تومان به حسابشان واریز میشود.
وی اظهار کرد: یکی از تغییرات سیاستی کشور، تغییر نگاه به فرزندآوری بود و به همین نسبت نیز حفظ جان مردم عزیزمان اهمیت دارد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه رفع این چالش از ابتدا، مورد توجه دولت قرار گرفته، بیان کرد: بیش از ۲ هزار نقطه حادثه در کشور داریم که سال ها مورد بی توجهی قرار گرفته بود.
بهروزآذر گفت: با نگاه دکتر پزشکیان و دغدغه مندی وزیر بهداشت و تلاش وزارت راه و شهرسازی، طی یک سال و نیم که ۸۰۰ نقطه حادثه خیز در جاده های کشور بهبود پیدا کرده و ایمن شده است.
وی اضافه کرد: اگر چه کشور دچار ناترازیهای متعدد است و تخصیص اعتبارات کندتر از قبل صورت می گیرد، اما حتما رفع این نقاط حادثه خیز انجام می شود و امیدواریم که تا پایان دولت چهاردهم به سرانجام برسد.
بانک اطلاعات زنان فارس بهروزرسانی و یکپارچهسازی شد
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس نیز گفت: اقدامات پراکنده حوزه زنان در استان به برنامههای پایدار و منسجم تبدیل شده است.
سمانه ذوالقدری با اشاره به برنامههای انجامشده در این حوزه گفت: از ابتدای برنامهریزیها تلاش شد اقدامات پراکنده ساماندهی و به برنامههایی پایدار تبدیل شود.
وی افزود: بانک اطلاعات زنان استان فارس در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهروزرسانی، یکپارچهسازی و مستندسازی شده و استفاده مداوم از این دادهها در دستور کار قرار دارد.
ذوالقدری همچنین به برگزاری همایش «بانوان پیشرو در عرصه علم استان» و پیشرویداد «چهاردهمین سمینار بینالمللی سلامت زنان» با محوریت هوش مصنوعی در سلامت اشاره کرد و گفت: نشست بانوان هنرمند انقلابی و مراسم تجلیل از زنان پیشرو در علم و هنر در بخشهای دانشآموزی و دانشجویی نیز برگزار شد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس اظهار داشت: طرح توانمندسازی اقتصادی زنان و دختران با رویکرد آموزش مهارتمحور و کارآفرینی تدوین و اجرا شده است. این طرح با ارتقای سطح علمی و مهارتی زنان متقاضی فعالیت اقتصادی، زمینه اشتغال پایدار در حوزههای علمی و فناوری و آموزش روشهای نوین بازاریابی و فروش را فراهم کرده و فرصتهای تازهای برای ورود آنان به بازار کار ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: اجلاسهای مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی و فرمانداریها به صورت منظم و دورهای برگزار میشود. همچنین رویداد «دخترم افتخار ایران» با حضور استاندار و مسئولان استانی به طور همزمان در هفت شهرستان اجرا شد تا جایگاه دختران پاس داشته شود و توانمندیهای آنان معرفی شود.
ذوالقدری با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی توانمندسازی زنان، بهویژه در حوزه امنیت روانی خانوادهها در شرایط بحران، گفت: این دورهها در مجموع ۵۴ ساعت برای کارشناسان و مشاوران امور بانوان استانداری و فرمانداریها برگزار شده است. وی افزود: تفاهمنامههای مشترکی نیز با سازمان انتقال خون، شرکت آبفا، هنرمندان بازار هنر شیراز، استانداری هرمزگان، دانشگاه شیراز و اتاق بازرگانی منعقد شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، شبکهای با حضور نخبگان فرهنگی، رسانهای و فعالان اجتماعی برای مقابله با جنگ رسانهای دشمن و آگاهیبخشی به مردم شکل گرفت. همچنین شبکه «سلامت و امنیت خانواده» با حضور روانشناسان و متخصصان حوزه سلامت روان راهاندازی شد که خدمات مشاوره تلفنی به افراد نیازمند ارائه میدهد.
وی اعلام کرد: کلنگ احداث «مرکز جامع حمایت و توانمندسازی زنان آسیبدیده فارس» با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان به زمین زده شد؛ مرکزی که هدف آن بازپروری و بازتوانی روانی و اجتماعی زنان و دختران آسیبدیده است.