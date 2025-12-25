به گزارش ایلنا از خوزستان، ناصر کرمی‌راد امروز پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران مراکز تکثیر ماهیان سراسر کشور که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، با اشاره به جایگاه ایران در تولید ماهیان گرمابی اظهار کرد: استان‌های مازندران، خوزستان، گیلان، گلستان و کرمانشاه به ترتیب بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده‌اند و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و ارتقای تولید آبزیان کشور ایفا می‌کنند.

وی تکثیر ماهیان را زیربنای توسعه شیلات دانست و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط محیطی، تولید بچه‌ماهی‌هایی با بازماندگی بالا امری حیاتی است تا بتوانند جایگاه خود را در مزارع پرورش حفظ کنند.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران، استفاده از وسایل حمل‌ونقل استاندارد برای جابه‌جایی بچه‌ماهی‌ها، مقاوم‌سازی در برابر بیماری‌ها، آموزش حاملین و بهره‌برداران، خودکفایی استانی در تأمین بچه‌ماهی، کاهش جابه‌جایی بین استان‌ها، کنترل بیماری‌ها و جلوگیری از هیبریدسازی گونه‌ها را از مهم‌ترین اقدامات توسعه و پایداری پرورش ماهیان گرمابی برشمرد.

کرمی‌راد همچنین با اشاره به نقش کلیدی آبزیان در آینده تأمین پروتئین جهان گفت: بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۰ درصد پروتئین مورد نیاز بشر باید از آبزیان تأمین شود و تا سال ۲۰۵۰، با افزایش جمعیت جهان به ۹.۵ میلیارد نفر، آبزیان تنها راه تأمین پروتئین خواهند بود.

وی بر لزوم ایجاد ارزش‌افزوده در تولیدات داخلی تأکید کرد و افزود: کاهش خام‌فروشی کپورماهیان و توسعه فرآوری‌های صنعتی می‌تواند سهم تولیدات ایران را در بازارهای داخلی و بین‌المللی افزایش داده و نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی ایفا کند.

در ادامه این نشست، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان با اشاره به جایگاه استان در بخش شیلات اظهار کرد: خوزستان از استان‌های پیشرو کشور در حوزه شیلات است و اجرای پروژه‌هایی نظیر ماهیان خاویاری دشت سوسن ایذه نشان می‌دهد استان در کنار فعالیت‌های مرسوم، به‌صورت جدی به دنبال توسعه حوزه‌های نوین شیلاتی است.

امین مکوندی با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی افزود: تمرکز سال‌های گذشته بیشتر بر پرورش ماهیان گرمابی بوده که به دلیل فرهنگ مصرف، با محدودیت‌های بازاری مواجه هستند؛ از این‌رو تغییر رویکرد به سمت فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده امری ضروری است و باید راهکارهای عملیاتی برای آن طراحی شود.

وی با اشاره به حمایت‌های استانی گفت: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، حوزه شیلات به‌عنوان زنجیره ارزش استان خوزستان انتخاب شده که نتیجه آن افزایش عملکرد طی دو تا سه سال گذشته و کسب رتبه دوم کشور در این حوزه بوده است.

مکوندی ادامه داد: یکی از اقدامات مؤثر استان، اختصاص الزام‌آور یک‌سوم تسهیلات تکلیفی به حوزه شیلات با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان بوده، اما سهم خوزستان از تسهیلات تبصره ۱۸ از حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۹۰ میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که خوزستان رتبه نخست تولید محصولات کشاورزی کشور را دارد.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان با اشاره به محدودیت تنوع گونه‌ای ماهیان گرمابی گفت: این موضوع می‌تواند بازار را دچار اخلال کند، به‌ویژه آنکه بازار اصلی محصولات استان کشور عراق است و زیرساخت کافی برای فرآوری و ذخیره‌سازی و همچنین فرهنگ مصرف داخلی مناسب وجود ندارد.

وی تنوع‌بخشی به گونه‌های پرورشی، هم‌صدایی استان‌ها در حوزه شیلات و بازنگری در ضوابط دامپزشکی را ضروری دانست و افزود: با توجه به پیشرفت‌های علمی در پرورش متراکم، می‌توان بدون حذف محدودیت‌ها، در نحوه اعمال ضوابط بازنگری کرد تا امکان صدور همزمان مجوزهای بیشتر، به‌ویژه در شهرستان‌هایی مانند شوشتر که قطب این فعالیت هستند، فراهم شود.

