فرماندار قزوین خبر داد؛
انتخاب اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا در قزوین
فرماندار قزوین با بیان اینکه هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علیالبدل هیات اجرایی انتخابات استان انتخاب شدند، گفت: سلامت اجرایی انتخابات و مسوولیت حقوقی هیات اجرایی به طور کامل تضمین خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیاوش طاهرخانی عصر امروز در نشست هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی قزوین، با اشاره به آغاز رسمی فرآیند آمادهسازی برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: سنگ بنای انتخابات شوراهای اسلامی در اردیبهشتماه سال آینده را امروز با همدلی، انسجام و اتحاد پایهگذاری میکنیم و این فرآیند با مشارکت و اعتماد نهادهای مرتبط و نمایندگان مردم آغاز شده است.
وی با اشاره به تشکیل هیات اجرایی انتخابات در استان تصریح کرد: به منظور جلب اعتماد عمومی و اجرای دقیق و شفاف قانون، هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علیالبدل هیات اجرایی انتخابات استان انتخاب شدهاند و این افراد، مسوولیت خطیر نظارت بر تمامی مراحل برگزاری انتخابات را بر عهده خواهند داشت.
طاهرخانی سلامت و صحت اجرای انتخابات را یک اصل غیرقابل انحراف دانست و افزود: تضمین سلامت اجرایی انتخابات و برخورداری هیات اجرایی از مسوولیت حقوقی کامل، یک ضرورت انکارناپذیر است و این هیات موظف است در چارچوب قوانین و مقررات انتخاباتی، بیطرفی کامل را رعایت کرده و شرایطی عادلانه و یکسان برای تمامی نامزدها فراهم کند.
این مسوول با بیان اینکه هدف، برگزاری یک انتخابات پرشور، سالم و با مشارکت گسترده است، گفت: سعی داریم انتخابات بسیار پرشوری داشته باشیم و مردم باید این اطمینان را پیدا کنند که بیطرفی واقعی در اجرای انتخابات وجود دارد و آرای آنان به درستی شمارش و اعلام خواهد شد و تنها در این صورت است که میتوانیم شاهد مشارکت حداکثری مردم باشیم و این مشارکت، سرمایه اصلی و مایه پایداری نظام است.
وی در ادامه با اشاره به نقش بیبدیل مردم در سرنوشت سیاسی و مدیریتی شهرها و روستاها، ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با تشکیل این اتحاد و همکاری بین نهادهای اجرایی و نظارتی، بتوانیم اعتماد و مشارکت مردم عزیز را حفظ کرده و انتخابات شوراها را به رویدادی پرشور، رقابتی و سالم تبدیل کنیم و شوراهای اسلامی به عنوان رکن اصلی تصمیمگیری در امور محلی، نیازمند نمایندگانی توانمند و منتخب واقعی مردم هستند.
فرماندار قزوین بر تعهد کامل هیات اجرایی به رعایت قوانین و اجرای دقیق آنها تاکید و خاطرنشان کرد: ما بر این باوریم که نظارت دقیق و اجرای سالم انتخابات، حق مسلم مردم است و تمام تلاش ما در راستای تحقق این حق خواهد بود و انتخابات پیشرو فرصتی ارزشمند برای حضور آگاهانه و حداکثری مردم در تعیین سرنوشت مدیریتی منطقه خود است و ما وظیفه داریم بستری امن، شفاف و عادلانه برای این مشارکت بزرگ فراهم آوریم.