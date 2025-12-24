استاندار قزوین:
تولید برق خورشیدی تا تابستان آینده به 150 مگاوات میرسد
استاندار قزوین با اشاره به اولویتبندی تامین انرژی صنایع استان، از پیشرفت قابل توجه پروژههای خورشیدی خبر داد و گفت: ظرفیت تولید برق از این طریق تا تابستان سال آینده به 150 مگاوات افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در برنامه چهارشنبههای صنعتی و بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی لیا با تشریح وضعیت انرژی و رویکردهای اساسی دولت گفت: ناترازی برق یکی از چالشهای اساسی کشور است و توسعه پنلهای خورشیدی ضرورتی برای استانهای صنعتی از جمله استان صنعتی قزوین است.
وی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه تامین انرژی واحدهای صنعتی استان گفت: در حال حاضر ما 60 مگاوات ظرفیت پنل خورشیدی آماده داریم و امید است که تا پایان سال جاری این ظرفیت به 100 مگاوات برسد.
استاندار قزوین تاکید کرد: حدود 50 درصد نیاز برق استان به صنعت اختصاص دارد و توسعه این زیرساختها برای پایداری تولید حیاتی است، ضمن اینکه برای نتیجهمحوری در خصوص شهرک انرژی شال خبر باید طرحها طبق برنامه پیش برود و قراردادهای لازم نیز هرچه سریعتر منعقد شود.
نوذری بیان کرد: برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر، زمینهایی به میزان حدود 2 تا سه هزار مگاوات برای ایجاد شهرک خورشیدی منعقد شده است.
وی با تاکید بر رویکرد تولید خاطرنشان کرد: معیار اساسی ما این است که این طرحها منتج به نتیجه شوند و اگر سرمایهگذاری در بازه زمانی 6 ماه تا یک سال به نتیجه نرسد، زمین واگذار شده پس گرفته خواهد شد.
استاندار قزوین با اشاره به بازید از شرکت پلیمر و شرکت فرش و ارزیابی مشکلات این واحدها تصریح کرد: مواد اولیه تولید و مشکلات ارزی مهمترین چالش صنایع استان است که در سفر آتی وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان، پیگیری و حل این موارد در دستور کار اصلی قرار میگیرد.
نوذری در پایان بر لزوم برنامهریزی برای خروج شهرک صنعتی لیا از وضعیت نابسامانی فعلی تاکید کرد.