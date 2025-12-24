خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قزوین:

تولید برق خورشیدی تا تابستان آینده به 150 مگاوات می‌رسد

تولید برق خورشیدی تا تابستان آینده به 150 مگاوات می‌رسد
کد خبر : 1732604
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قزوین با اشاره به اولویت‌بندی تامین انرژی صنایع استان، از پیشرفت قابل توجه پروژه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: ظرفیت تولید برق از این طریق تا تابستان سال آینده به 150 مگاوات افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در برنامه چهارشنبه‌های صنعتی و بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی لیا با تشریح وضعیت انرژی و رویکردهای اساسی دولت گفت: ناترازی برق یکی از چالش‌های اساسی کشور است و توسعه پنل‌های خورشیدی ضرورتی برای استان‌های صنعتی از جمله استان صنعتی قزوین است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه تامین انرژی واحدهای صنعتی استان گفت: در حال حاضر ما 60 مگاوات ظرفیت پنل خورشیدی آماده داریم و امید است که تا پایان سال جاری این ظرفیت به 100 مگاوات برسد.

استاندار قزوین تاکید کرد: حدود 50 درصد نیاز برق استان به صنعت اختصاص دارد و توسعه این زیرساخت‌ها برای پایداری تولید حیاتی است، ضمن اینکه برای نتیجه‌محوری در خصوص شهرک انرژی شال خبر باید طرح‌ها طبق برنامه پیش برود و قراردادهای لازم نیز هرچه سریع‌تر منعقد شود.

نوذری بیان کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، زمین‌هایی به میزان حدود 2 تا سه هزار مگاوات برای ایجاد شهرک خورشیدی منعقد شده است.

وی با تاکید بر رویکرد تولید خاطرنشان کرد: معیار اساسی ما این است که این طرح‌ها منتج به نتیجه شوند و اگر سرمایه‌گذاری در بازه زمانی 6 ماه تا یک سال به نتیجه نرسد، زمین واگذار شده پس گرفته خواهد شد.

استاندار قزوین با اشاره به بازید از شرکت پلیمر و شرکت فرش و ارزیابی مشکلات این واحدها تصریح کرد: مواد اولیه تولید و مشکلات ارزی مهمترین چالش صنایع استان است که در سفر آتی وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان، پیگیری و حل این موارد در دستور کار اصلی قرار می‌گیرد.

نوذری در پایان بر لزوم برنامه‌ریزی برای خروج شهرک صنعتی لیا از وضعیت نابسامانی فعلی تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا