مدیر کل گمرک آستارا خبر داد:

توافق ایران و آذربایجان برای افزایش ظرفیت خروج کامیون‌ها از مرز آستارا
مدیر کل گمرک آستارا از توافقات مرزی بین ایران و جمهوری آذربایجان برای خروج روزانه ۳۵۰ تا ۳۷۰ کامیون از دو مرز قدیم و جدید آستارا خبر داد و گفت: این اقدام موجب تسریع در روند خروج کامیون‌ها، کاهش ترافیک در محوطه گمرک قدیم و کاهش صف در پسکرانه مرزی خواهد شد.

به گزارش ایلنا از آستارا، نادر انصاریان با تشریح نتایج ملاقات مرزی مدیران گمرک ایران و جمهوری آذربایجان اظهار کرد: در نشست مشترکی که عصر سه شنبه با حضور معاون مدیر کل گمرک جمهوری آذربایجان، مدیر گمرک آستارای جمهوری آذربایجان و هیئت همراه و همچنین مدیران ایرانی در پل مرزی آستارا–آستارا برگزار شد مقرر گردید به‌صورت میانگین روزانه ۳۵۰ تا ۳۷۰ دستگاه کامیون از دو مرز قدیم و جدید آستارا خارج شوند.

وی با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی برای راه‌اندازی مرز جدید آستارا جهت خروج کامیون‌های صادراتی یخچال‌دار افزود: در این جلسه که با حضور مدیران حوزه ترانزیت، راهداری و فرماندار آستارا برگزار و موضوع نحوه خروج کامیون‌های یخچال‌دار مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل گمرک آستارا با بیان اینکه در این نشست تأکید شد کامیون‌های صادراتی یخچال‌دار پس از انجام تشریفات گمرکی، به‌صورت مستقیم از مرز جدید خارج شوند تصریح کرد: این اقدام موجب تسریع در روند خروج کامیون‌ها، کاهش ترافیک در محوطه گمرک قدیم و کاهش صف در پسکرانه مرزی خواهد شد.

وی با اشاره به توافقات انجام‌شده با طرف آذربایجانی اظهار داشت: طبق مذاکرات صورت گرفته، طرف آذری اعلام آمادگی کرده است که روزانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ کامیون یخچال‌دار صادراتی را از مرز جدید پذیرش کند.

انصاریان افزود: در راستای اجرای این توافق، شب گذشته ۴۰ کامیون به‌صورت آزمایشی از مرز جدید خارج شدند و این روند تا رسیدن به حد نصاب تعیین‌شده ادامه خواهد یافت.

