کسری ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاح بودجه ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علی‌اصغر بیات دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور، در جریان چهاردهمین اردوی زیارتی ـ آموزشی اعضای هیأت‌مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران استان مازندران که امروز در سالن همایش‌های هتل جهان مشهد برگزار شد، با اشاره به تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: بخش عمده کسری ماهانه سازمان تأمین اجتماعی ناشی از تعهدات سنگین این سازمان در حوزه پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان است و در صورت نبود منابع پایدار و پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی، امکان مدیریت این شرایط و جلوگیری از تشدید بحران وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه ناترازی مالی تأمین اجتماعی به یک مسئله ساختاری تبدیل شده است، بیان کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد و ضروری است دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۵، نگاه واقع‌بینانه‌تری به منابع و مصارف این سازمان داشته باشند.

دبیر کانون عالی بازنشستگان کشور در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد را مورد انتقاد قرار داد و افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، یک درصد از این افزایش به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص یافته است، در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان جامعه‌ای گسترده با جمعیتی بالغ بر ۵۰ میلیون نفر، در پرداخت این مالیات مشارکت دارند و باید به‌صورت عادلانه از منافع آن بهره‌مند شوند.

بیات با تأکید بر لزوم رعایت عدالت میان گروه‌های مختلف بازنشستگان بیان کرد: نادیده گرفتن سهم بازنشستگان تأمین اجتماعی در بهره‌مندی از منابع حاصل از افزایش مالیات‌ها، می‌تواند به تشدید احساس تبعیض و نارضایتی در میان این قشر منجر شود.

وی مطالبات انباشته سازمان تأمین اجتماعی از دولت را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات مالی این سازمان دانست و تصریح کرد: میزان این مطالبات بالغ بر هزار همت برآورد می‌شود و لازم است این بدهی‌ها به‌صورت شفاف و مشخص در ردیف‌های بودجه‌ای درج شود تا بخشی از مشکلات ساختاری و مزمن سازمان برطرف شود.

دبیر کانون عالی بازنشستگان کشور اجرای کامل مواد ۹۶، ۴۱ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی را از مطالبات اساسی و دیرینه بازنشستگان عنوان کرد و افزود: افزایش حقوق و مستمری‌ها باید متناسب با نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوارهای بازنشسته باشد تا حداقل شرایط یک زندگی شرافتمندانه برای این قشر فراهم شود.

بیات با اشاره به وضعیت خدمات درمانی بازنشستگان بیان کرد: با وجود پیگیری اجرای قانون الزام و ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، شرایط فعلی نظام درمان کشور موجب شده است کانون عالی بازنشستگان، به‌ویژه برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، تمرکز ویژه‌ای بر تقویت پوشش بیمه درمان تکمیلی داشته باشد.

وی تأکید کرد: هزینه‌های درمانی در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و بدون تقویت پوشش‌های حمایتی، فشار مضاعفی بر معیشت بازنشستگان وارد خواهد شد که این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و حمایت عملی دولت است.

دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور در پایان با اشاره به فرآیند بررسی بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مطالبات معیشتی و درمانی بازنشستگان تأمین اجتماعی باید به‌عنوان یک اولویت ملی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد و تصمیمات بودجه‌ای به‌گونه‌ای اتخاذ شود که کرامت و امنیت اقتصادی این قشر حفظ شود.

انتهای پیام/