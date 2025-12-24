خبرگزاری کار ایران
هشدار وقوع مه و کاهش دید افقی در مناطق مختلف خوزستان
کد خبر : 1732376
مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش‌بینی پدیده مه و مه رقیق همراه با کاهش دید افقی در مناطق مختلف استان از اواخر وقت امروز تا اواسط روز شنبه هفته‌ی آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: از اواخر وقت امروز چهارشنبه تا اواسط روز شنبه ششم دی‌ماه، احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در مناطق جنوبی، جنوب‌غربی، غربی و مرکزی استان، همچنین جاده‌های کوهستانی و راه‌های مواصلاتی خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری افزود: با توجه به بروز این پدیده جوی، به شهروندان توصیه می‌شود در تردد و رانندگی احتیاط لازم را به‌عمل آورده و تمهیدات ضروری برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی، افزایش رطوبت و مه در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: رانندگان به‌ویژه در ساعات اولیه صبح و شب، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از روشن بودن چراغ‌های مه‌شکن خودرو اطمینان حاصل کنند.

 

