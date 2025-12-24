هشدار وقوع مه و کاهش دید افقی در مناطق مختلف خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: از اواخر وقت امروز چهارشنبه تا اواسط روز شنبه ششم دی‌ماه، احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در مناطق جنوبی، جنوب‌غربی، غربی و مرکزی استان، همچنین جاده‌های کوهستانی و راه‌های مواصلاتی خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری افزود: با توجه به بروز این پدیده جوی، به شهروندان توصیه می‌شود در تردد و رانندگی احتیاط لازم را به‌عمل آورده و تمهیدات ضروری برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی، افزایش رطوبت و مه در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: رانندگان به‌ویژه در ساعات اولیه صبح و شب، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از روشن بودن چراغ‌های مه‌شکن خودرو اطمینان حاصل کنند.

