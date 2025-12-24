معاون استاندار لرستان تاکید کرد؛
لزوم ساماندهی خدمات شهری و ارتقای زیرساختهای گردشگری استان تا پیش از آغاز تعطیلات نوروز
معاون عمرانی استانداری لرستان بر لزوم ساماندهی خدمات شهری و ارتقای زیرساختهای گردشگری استان تا پیش از آغاز تعطیلات نوروز تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز چهارشنبه سوم دی ماه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر، بر نقش محوری شهرداریها در ارائه خدمات مطلوب به گردشگران نوروزی تأکید کرد و خواستار اجرای برنامههای فرهنگی و برپایی سفرههای هفتسین در مناطق گردشگرپذیر و ورودی شهرها شد و اظهار کرد: شهرداریها باید نسبت به آمادهسازی، رفع نواقص و نظارت مستمر بر نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی درونشهری اقدام کرده و در ایام نوروز نیروی مشخصی از شهرداری را در این اماکن مستقر کنند.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی همهجانبه شهرها برای استقبال از مسافران نوروزی، شهرداریها را موظف به اجرای برنامههای فرهنگی، ساماندهی خدمات شهری و ارتقای زیرساختهای گردشگری تا پیش از آغاز تعطیلات نوروز کرد.
معاون عمرانی استانداری لرستان پیشبینی و استقرار ایستگاههای اطلاعرسانی و راهنمایی گردشگران در ورودی شهرها را از دیگر اولویتها برشمرد و خاطرنشان کرد: ساماندهی دستفروشان، بهویژه در مناطق گردشگرپذیر، با همکاری نیروی انتظامی باید بهطور جدی در دستور کار شهرداریها قرار گیرد.
مجیدی با تأکید بر ارتقای منظر شهری، تصریح کرد: شهرداریها موظفند عملیات عمرانی داخل شهرها را تا ۱۵ اسفندماه به اتمام رسانده و نسبت به پاکسازی و ساماندهی ورودی و خروجی شهرها اقدامات لازم را انجام دهند.
وی بر لزوم همکاری شهرداریها با اداره کل بهزیستی برای جمعآوری متکدیان و معتادان متجاهر در ایام نوروز تأکید کرد و افزود: پیشبینی پارکینگ مناسب برای خودروهای گردشگران در نقاط گردشگرپذیر از دیگر الزامات خدماترسانی نوروزی است.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به فعالیت بهارمالگهها خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد غرفههای بهارمالگهها باید به عرضه اقلام فرهنگی و صنایعدستی اختصاص یابد و حداکثر ۲۰ درصد به سایر موارد تعلق داشته باشد.