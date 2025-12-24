در مازندران رخ داد؛
آتشسوزی منزل در چمستان؛ دو نفر جان باختند
بامداد سوم دیماه، آتشسوزی در یکمنزل مسکونی در روستای باغبانکلا منطقه آهودشت چمستان جان دو نفر را گرفت؛ باوجود اعزام سریع نیروهای اورژانس، تلاشها برای نجات قربانیان بینتیجه ماند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد: در ساعت ۱۸ دقیقه بامداد امروز سوم دیماه، خبر وقوع آتشسوزی در یکمنزل مسکونی به مرکز پیام اورژانس شهرستان آمل مخابره شد.
بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس چمستان به محل حادثه در روستای باغبانکلا منطقه آهودشت اعزام شد. باوجود حضور سریع نیروهای امدادی، این حادثه به مرگ دو نفر انجامید. هویت جانباختگان هنوز مشخص نشده است.
علت وقوع آتشسوزی در دست بررسی است و جزئیات بیشتر از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.