۳۲ درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سعید کریمی، امروز سه‌شنبه دوم دی‌ماه، در نشستی خبری با خبرگزاری‌ها استان با بیان اینکه مجموع تولیدات کشاورزی استان در سال زراعی گذشته به ۵.۶ میلیون تن رسیده است، اظهار کرد: استان کرمانشاه در تولید محصولاتی نظیر گندم، نخود، چغندرقند و سایر محصولات کشاورزی، جایگاه قابل‌توجهی در کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۵ درصد اراضی کشاورزی استان کرمانشاه دیم بوده و وابستگی بالایی به میزان بارندگی دارند، افزود: اگرچه تا این مقطع از سال زراعی شاهد کاهش ۳۲ درصدی بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته هستیم، اما وضعیت استان در مقایسه با میانگین کشوری مطلوب‌تر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای سامانه گرمسیری در مناطق غربی استان، تصریح کرد: اجرای این سامانه موجب ایجاد تحولات مثبت شده و دسترسی به آب در شهرستان‌های گرمسیری امکان کشت دوم و سوم را فراهم کرده است، در حالی که در مناطق کم‌بارش ناچار به محدود کردن کشت به یک نوبت در سال هستیم.

کریمی در ادامه با بیان اینکه تاکنون ۵۶۰ واحد صنایع تبدیلی در استان کرمانشاه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، گفت: از این تعداد، مجوز ۳۶۰ واحد توسط سازمان جهاد کشاورزی و مابقی توسط سازمان صمت صادر شده است. در حال حاضر ظرفیت فرآوری این واحدها نزدیک به پنج‌ونیم میلیون تن است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت صنایع تبدیلی استان تقریباً معادل میزان تولیدات کشاورزی است، خاطرنشان کرد: با این وجود، همه محصولات تولیدی استان قابلیت فرآوری در داخل استان را ندارند. به عنوان نمونه، با وجود اینکه ۵۰ درصد نخود کشور در استان کرمانشاه تولید می‌شود، تنها ۵۳ واحد بسته‌بندی حبوبات در استان فعال است که بخشی از ظرفیت آن‌ها به نخود اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: سال گذشته با راه‌اندازی ۳۱ واحد جدید، ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت سردخانه‌های استان اضافه شد و ظرفیت سردخانه‌ها طی سه سال گذشته به ۷۰ هزار تن رسیده است.

کریمی با تأکید بر توسعه کشت چغندرقند در استان، گفت: پتانسیل اقلیمی استان اجازه توسعه این کشت را می‌دهد و قیمت خرید تضمینی چغندر نیز برای کشاورزان توجیه اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه نیازمند توسعه کارخانه‌های قند است، اظهار کرد: هم‌اکنون بخشی از چغندرقند تولیدی استان، علاوه بر کارخانه‌های موجود، برای فرآوری به هفت کارخانه قند در سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کارخانه قند سوم و حتی چهارم خبر داد و افزود: زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه قند سوم آماده شده و کلنگ‌زنی این پروژه حداکثر ظرف ۱۵ روز آینده در مسیر سه‌راه قزانچی به سمت جاده روانسر انجام خواهد شد.

وی در ادامه به توسعه کشت زعفران در استان اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی یک کشاورز هم وجود ندارد که پس از ورود به کشت زعفران، در سال بعد آن را رها کرده باشد.

کریمی با بیان اینکه سطح زیر کشت زعفران در استان کرمانشاه هم‌اکنون ۸۱۷ هکتار است، افزود: برنامه داریم هر سال ۱۰۰ هکتار به این سطح اضافه کنیم. میزان تولید سالانه زعفران استان نیز در حال حاضر حدود ۵.۲ تن است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی زعفران در استان، تصریح کرد: تکمیل زنجیره تولید و فرآوری زعفران باید در دستور کار قرار گیرد. هم‌اکنون شش واحد فرآوری و بسته‌بندی زعفران در استان فعال است، اما واحدی برای تولید اسپری، قرص یا شربت زعفران وجود ندارد که ایجاد چنین واحدهایی می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به تغییر الگوی کشت، گفت: در نظر داریم کشت‌های پرآب‌بر مانند ذرت دانه‌ای را به سمت محصولات کم‌نیاز آبی نظیر سویا سوق دهیم. سال گذشته حدود ۳۰۰ هکتار سویا در مناطق گرمسیری استان کشت شد که عملکرد قابل قبولی داشت و امسال برنامه توسعه این کشت در مناطق سردسیر و معتدل نیز در دستور کار است.

کریمی با اشاره به توسعه کشت‌های نشایی در استان، افزود: این نوع کشت علاوه بر تأمین نشای مورد نیاز گلخانه‌ها، به افزایش تولیدات زراعی کمک می‌کند؛ چراکه بذور نامرغوب در این روش از چرخه تولید حذف می‌شوند. در حال حاضر استان کرمانشاه وارد تولید نشای گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی کشاورزی، گفت: استفاده از سنسورهای هوشمند برای پایش وضعیت آب، کود و شرایط مزارع باید گسترش یابد تا فرآیند تولید به شکل علمی و دقیق مدیریت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به هدررفت بالای آب در سیستم‌های آبیاری بارانی، اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد آب در این سیستم‌ها هدر می‌رود، از این‌رو حرکت به سمت آبیاری نواری تیپ و قطره‌ای ضروری است.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به جذب سرمایه‌گذار در محدوده دشت خان‌لیلی تا سومار اشاره کرد و گفت: ورود شرکت‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری برای احداث باغات و نخلستان‌های مدرن، موجب آغاز اجرای دو فاز ۲۰۰۰ و ۱۵۰۰ هکتاری در منطقه شده که علاوه بر رونق اشتغال، به ایجاد کمربند سبز نیز منجر خواهد شد.

وی همچنین از وضعیت مطلوب جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان خبر داد و گفت: بیش از ۳.۱ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شده که ۴۰ درصد بیش از هدف‌گذاری تعیین‌شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به استان در حوزه کشاورزی، گفت: در این سفر ۸.۹ همت تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص یافت که ۱.۵ برابر این میزان پرونده در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و تاکنون ۱.۱ همت تسهیلات پرداخت شده است. همچنین در بخش پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، ۶۹۶ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که تاکنون ۲۸۰ میلیارد تومان آن جذب شده و پیگیر تأمین باقی‌مانده اعتبارات هستیم.

